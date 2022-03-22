Вторник, 22 Марта 2022 16:56

АрмИнфо. МИД Республики Арцах распространил заявление в связи с прекращением газоснабжения.

В заявлении МИД НКР напоминается, что 21 марта вечером власти Азербайджана вновь сорвали газоснабжение Арцаха, в очень холодных погодных условиях лишив население важного ресурса отопления.

"Поведение Азербайджана - не что иное, как гуманитарный терроризм. Оно грубо нарушает все нормы и принципы международного публичного и гуманитарного права, никак не укладывается в рамки нравственности. Этот вопиющий поступок является очередным проявлением ненависти и национализма", - подчеркнул официальный Степанакерт.

При этом Министерство иностранных дел Республики Арцах строго осудил политику Азербайджана и обратился к международному сообществу с настоятельной просьбой дать адекватную оценку содеянному.

"Человеконенавистнические шаги Азербайджана не могут повлиять на волю и решимость народа Арцаха. Мы продолжим жить и созидать на нашей исторической Родине, развивать и укреплять нашу независимую государственность", - подытожили в МИД НКР.

Отметим, что поздно вечером 21 марта стало известно, что азербайджанская сторона перекрыла подачу газа в Арцах. "Из-за прямого вмешательства азербайджанской стороны подача газа в Республику Арцах вновь была остановлена. У нас есть достаточные основания утверждать, что во время ремонтных работ взорвавшегося 8 марта газопровода азербайджанская сторона установила вентиль, которым несколько часов назад перекрыл подачу газа. Неблагоприятные погодные условия служат коварной цели Азербайджана для создания дополнительных гуманитарных проблем для нашего населения, что является преступлением. О ситуации было немедленно доложено командованию дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил, совместно с которыми власти Арцаха прилагают соответствующие усилия для восстановления газоснабжения", - говорилось в сообщении Инфоштаба.