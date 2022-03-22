Вторник, 22 Марта 2022 16:50

АрмИнфо. Для азербайджанской политики этнической чистки армян Арцаха найден инструмент "мелкой мести". Об этом говорится в совместном заявлении омбудсменов Армении и Арцаха.

Главы офисов ЗПЧ Армении и Арцаха напоминают, что вчера вечером азербайджанская сторона вновь умышленно прекратила работу единственного газопровода, по которому газ из Армении поступает в Арцах. В этом ключе обращается внимание на тот факт, что 8 марта под предлогом аварии была впервые прекращена подача газа в Арцах, но азербайджанская сторона так и не допустила арцахских специалистов к месту "аварии", которое находился под их контролем.

"С этого момента стало ясно, что политика государственной ненависти Азербайджана к армянам Арцаха нашла еще одно средство давления. Сопоставляя достоверные факты, становится очевидным, что во время или под видом аварийного ремонта азербайджанская сторона установила на газопроводе вентиль, в любой момент перекрывая который, она терроризирует мирное население Арцаха, оставляя без отопления, горячей воды и других необходимых бытовых условий, особенно в таких холодных погодных условиях.

Газоснабжение, восстановленное 19 марта, продолжалось менее трех дней. В эту суровую зимнюю погоду дети, старики, больные и вынужденные переселенцы Арцаха лишены тепла. У людей неописуемые трудности. В Арцахе продолжается гуманитарный кризис", - подчеркивается в заявлении.

Омбудсмены Армении и Арцаха выразили уверенность, что азербайджанская сторона сознательно продолжает государственную политику давления и террора в отношении населения Арцаха. По их убеждению, цель осталась неизменной - подвергнуть Арцах этнической чистке и очистить его от коренных армян.

"Эта позорная "месть" в отношении более чем 100 000 армян неприемлема. Этот государственный подчерк действий лучше всего описывает фальшивую и несостоятельную сущность тезисов "толерантности", озвученных Азербайджаном.

Мы решительно осуждаем эту продолжающуюся практику этнической ненависти и мести со стороны азербайджанского государства в отношении населения Арцаха. Призываем международные правозащитные организации и акторов оказать давление на азербайджанскую сторону, чтобы устранить это крупномасштабное и продолжающееся нарушение прав человека", - подытожили омбудсмены Армении и Арцаха.

Отметим, что поздно вечером 21 марта стало известно, что азербайджанская сторона перекрыла подачу газа в Арцах. "Из-за прямого вмешательства азербайджанской стороны подача газа в Республику Арцах вновь была остановлена. У нас есть достаточные основания утверждать, что во время ремонтных работ взорвавшегося 8 марта газопровода азербайджанская сторона установила вентиль, которым несколько часов назад перекрыл подачу газа. Неблагоприятные погодные условия служат коварной цели Азербайджана для создания дополнительных гуманитарных проблем для нашего населения, что является преступлением. О ситуации было немедленно доложено командованию дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил, совместно с которыми власти Арцаха прилагают соответствующие усилия для восстановления газоснабжения", - говорилось в сообщении Инфоштаба.