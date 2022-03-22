Вторник, 22 Марта 2022 13:42

АрмИнфо.Армянский парламент в закрытом режиме проведет экстренное обсуждение по теме: "Гуманитарная ситуация в Республике Арцах, угрозы и неотложные действия", представляющей широкий общественный интерес.

Как сообщил 22 марта входе пленарного заседания вице-спикер Рубен Рубинян, с подобным предложением выступили как минимум 1/5 депутатов.

Депутат от блока "Айастан" Арцвик Минасян поинтересовался, на каком основании заседание, тема которого представляет общественный интерес, предлагается провести в закрытом формате. Он предложил "засекретить" лишь часть обсуждений, которые содержат определенную государственную или служебную тайну.

Однако руководитель парламентской фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян ответил, что этот вопрос вызывает широкий общественный интерес не только в Армении, но и других странах. По его словам, дискуссии по этому вопросу могут содержать вопросы, относящиеся к безопасности Арцаха и Армении и не предполагающие публичности.

Он сообщил, что в обсуждении примут участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и вице-премьер Мгер Григорян в качестве докладчиков.

Депутат от фракции "Айастан" Армен Рустамян предложил, чтобы на заседании присутствовали и депутаты Республики Арцах, находящиеся в Ереване. Рубинян ответил, что вопрос будет обсуждаться в рабочем порядке.

Неделей ранее депутаты оппозиционных фракций НС "Армения" и "Честь имею" заявили, чтоинициируют в парламенте срочное обсуждение относительно гуманитарной ситуации, сложившейся в Арцахе, а также угроз и срочных действии. В конце заседания оппозиция представит текст заявления, которое уже направлено правящей фракции для ознакомления и выражения своей позиции.

В проекте заявления о систематической агрессии и терроризма Азербайджана в отношении Армении и Арцаха от имени НС РА выражается поддержка Арцаху и его населению. Кроме того отмечается, что Азербайджан и Турция должны быть привлечены к ответственности за применение силы, развязывание 44-дневной войны, агрессию, тысячи жертв, военные преступления, сложившуюся ситуацию, в том числе продолжающийся терроризм и провокацию гуманитарной катастрофы.

Указывается безальтернативность реализации права Республики Арцах на самоопределение, в том числе через принцип "признание во имя спасения" и отмечается, что об этом свидетельствуют три войны, спровоцированные Азербайджаном, и непрекращающийся терроризм.

Также отмечается, что в целях обеспечения безопасности Арцаха миротворческая миссия Российской Федерации не должна иметь каких-либо функциональных ограничений на полное выполнение временной миссии. Добавляется, что переговоры в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ должны быть возобновлены независимо от капризов Азербайджана и на повестке должны быть, в том числе и вопросы, связанные с гуманитарной ситуации в Арцахе, предоставлением долгосрочных гарантий безопасности, статусом и деоккупацией.

"Азербайджанские ВС должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения. Политика принуждения, применяемая Азербайджаном, Турцией в отношении Республики Армения и Республики Арцах, является явным нарушением международного права и не приведет ни к каким результатам. Она нуждается в адекватной реакции со стороны международного сообщества. На основании вышеизложенного Национальное Собрание РА призывает союзные страны, парламентариев, международные структуры и организации, международное сообщество возвысить свой голос для предотвращения дальнейших проявлений геноцидной деятельности Азербайджана и Турции, безнаказанность которых становится самой дозволенной со стороны Азербайджана и Турции. Принять действенные меры для содействия реальному миру в регионе, не допуская нарушения Азербайджаном и Турцией принципов международного права, принципов применения силы, угрозы силой, агрессии, террористической практики, осуществления политики принуждения и шантажа", - говорится в проекте заявления. Документ подготовлен на фоне деструктивных действий Азербайджана в отношении Армении и Арцаха.