Вторник, 22 Марта 2022 12:06

АрмИнфо.Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян обратил внимание спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара и комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович на действия Азербайджана в отношении населения Нагорного Карабаха.

"Г-н Тойво Клаар, при активном участии азербайджанского руководства Арцах (Нагорный Карабах) снова лишен газоснабжения. С нетерпением

ждем вашей реакции в ближайшее время.

Мисс Дунья Миятович, вы все еще интересуетесь правами человека?",- написал Степанян.

Отметим, что поздно вечером 21 марта стало известно, что азербайджанская сторона перекрыла подачу газа в Арцах. "Из-за прямого вмешательства азербайджанской стороны подача газа в Республику Арцах вновь была остановлена. У нас есть достаточные основания утверждать, что во время ремонтных работ взорвавшегося 8 марта газопровода азербайджанская сторона установила вентиль, которым несколько часов назад перекрыл подачу газа. Неблагоприятные погодные условия служат коварной цели Азербайджана для создания дополнительных гуманитарных проблем для нашего населения, что является преступлением. О ситуации было немедленно доложено командованию дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил, совместно с которыми власти Арцаха прилагают соответствующие усилия для восстановления газоснабжения", - говорилось в сообщении Инфоштаба.