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АрмИнфо.Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян обратил внимание спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара и комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович на действия Азербайджана в отношении населения Нагорного Карабаха.
"Г-н Тойво Клаар, при активном участии азербайджанского руководства Арцах (Нагорный Карабах) снова лишен газоснабжения. С нетерпением
ждем вашей реакции в ближайшее время.
Мисс Дунья Миятович, вы все еще интересуетесь правами человека?",- написал Степанян.
Отметим, что поздно вечером 21 марта стало известно, что азербайджанская сторона перекрыла подачу газа в Арцах. "Из-за прямого вмешательства азербайджанской стороны подача газа в Республику Арцах вновь была остановлена. У нас есть достаточные основания утверждать, что во время ремонтных работ взорвавшегося 8 марта газопровода азербайджанская сторона установила вентиль, которым несколько часов назад перекрыл подачу газа. Неблагоприятные погодные условия служат коварной цели Азербайджана для создания дополнительных гуманитарных проблем для нашего населения, что является преступлением. О ситуации было немедленно доложено командованию дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил, совместно с которыми власти Арцаха прилагают соответствующие усилия для восстановления газоснабжения", - говорилось в сообщении Инфоштаба.
|МИД Армении призывает международное сообщество дать неотложную четкую реакцию для предотвращения гуманитарного кризиса в Арцахе
|Эксперт: Геополитические игры на Южном Кавказе продолжаются в связке с Украиной
|Генпрокуратура Армении: В 2021 году зафиксирован рост преступлений связанных с траффикингом людей
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|Армянские парламентарии минутой молчания почтили память жертв погромов в Шуши в 1920 году
|МИД Арцаха выступил с заявлением в связи с 102-й годовщиной армянской резни в городе Шуши
|Омбудсмен Арцаха обратил внимание спецпредставителя ЕС и комиссара СЕ по правам человека на действия Азербайджана
|Из-за неблагоприятных погодных условий на территории Армении по-прежнему есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Коронавирус в Армении идет на спад
|Правозащитник: После войны азербайджанские власти ничуть не уменьшили свою ненависть и неприязнь к армянам
|Оппозиционер: Азербайджан расширяет арсенал давления на Армению и Арцах
|Секретарь Совбеза Армении и советник канцлера Германии обсудили вопросы региональной и глобальной безопасности
|Азербайджан вновь перекрыл подачу газа в Арцах
|В Минобороны Армении продолжают оправдывать факт вторжения вражеских сил на армянские территории в направлении Неркин Ханд
|В Армению прибыла первая партия вакцины Pfizer, переданная Португалией
|Минздрав уверен: В рамках программы правительства удастся модернизировать 50 медцентров Армении
|IDBank и Гюмрийский IT-центр будут сотрудничать
|Мирзоян: Ереван и Анкара подтвердили готовность начать процесс установления дипотношений и открытия границ без предусловий
|Глава МИД РА: В предложениях Азербайджана, переданных Армении, нет ничего неприемлемого
|У Пашиняна новый помощник
|Главы МИД Армении и России обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку и Ереваном и Анкарой
|Глава МИД Армении уклонился от ответа на прямые вопросы о будущем Арцаха
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|Лавров и Байрамов обсудили выполнение трехсторонних договоренностей по Карабаху
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|В рамках уголовного дела о смерти военнослужащего Альберта Сирояна задержаны двое его сослуживцев
|Армения приняла участие в церемонии открытия 144-й Ассамблеи Межпарламентского Союза
|В Ереване в результате взрыва обрушился частный дом, погиб молодой человек
|Число полностью вакцинированных в Армении граждан превысило 957 тыс.
|Шармазанов: В условиях обострения конфликта Россия-Запад в Армении активизировалась "пятая колонна", обслуживающая интересы НАТО и турок
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|Госминистр Арцаха раскритиковал ООН: И это те ценности, которые вы исповедовали или все дело в икре и нефтедолларах?
|ВС Арцаха с российскими миротворцами проводят укрепительные мероприятия на линии соприкосновения в Аскеранском районе
|Мирзоян: В этом году Международный день франкофонии имеет особое значение для Армении
|Из-за неблагоприятных погодных условий МЧС Армении призывает водителей совершать поездки только в случае крайней необходимости
|ЮКЖД в текущем году направит на развитие инфраструктуры более 2,6 млрд драмов
|Состоялась торжественная церемония инаугурации Президента Туркменистана
|Около 400 грузовиков скопилось на российской стороне КПП Верхний Ларс
|Природный газ абонентам ЗАО "Арцахгаз" будет доступен уже сегодня
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|Мирзоян в ходе телефонной беседы рассказал Ле Дриану о провокациях Азербайджана в Нагорном Карабахе и нарушениях режима прекращения огня
|Армянская Ассамблея Америки справляет свой полувековой юбилей
|Ремонтные работы на поврежденном газопроводе в Арцахе завершены
|КПП "Верхний Ларс" закрыт для большегрузов
|Кипр является одним из государств-членов ЕС, с которым у Армении налажено стратегическое сотрудничество: Пашинян
|Глава МИД Армении выразил решимость довести двусторонние экономические отношения с Италией до уровня политического диалога
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