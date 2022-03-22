Вторник, 22 Марта 2022 12:06

АрмИнфо. На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Из-за неблагоприятных погодных условий МЧС Армении призывает водителей совершать поездки только в случае крайней необходимости.

Так, согласно МЧС Армении, по состоянию на 11:17 часов 22 марта, проезд всех видов транспортных средств невозможен по участку дороги Берд-Чамбарак, по участку дороги, ведущий от высокогорной воздушной теологической станции "Амберд" к крепости Амберд и озеру Кари, через перевал Варденяц, по трассам Джермук-Гндеваз, а также межобщинным дорогам Ашоцка, Апарана и Арагаца.

Закрыты для проезда большегрузов участки дорог Вайк-Сисиан-Горис-Капан и Цохамарг- Бавра, а для легковушек затруднен проезд и движение одностороннее.

Участки дорог Ванадзор-Дилижан, Ванадзор-Алаверды, Сараван-"Зангер", и от Иджевана к Баграташену закрыты для большегрузов с прицепами, для остальных видов транспортных средств труднопроходимы.

Затруднен проезд для всех видов транспортных средств через перевалы Спитака и Апарана, по дорогам Алаверды-Дилижан, Ташир-Благодарное, а также по межобщинным дорогам Апарана и Талина.

Кроме того, МЧС Армении со ссылкой на коллег из департамента по ЧС МВД Грузии и центра кризисного управления МЧС РФ по Северной Осетии сообщает, что Военно- Грузинская дорога, ведущая на КПП "Верхний Ларс" закрыта для всех видов транспортных средств. С российской стороны улучшения погодных условий ожидает около 375 больщегрузов.