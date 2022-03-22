Вторник, 22 Марта 2022 11:39

АрмИнфо.За прошедший день в Армении провели 2 258 тестов на коронавирус, из коих выявили 26 новых случаев заражения (1,1% от числа, сдавших тест), выздоровело 99 человек, летальных исходов - 3.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 22 марта фактическое лечение получает 2 625 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 954 848 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 422 354 человек (14,3% от числа, сдавших тест), при этом выздоровело - 409 456 человек (96,9%), скончалось - 8 601 (2%).