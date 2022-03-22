|МИД Арцаха выступил с заявлением в связи с 102-й годовщиной армянской резни в городе Шуши
|Омбудсмен Арцаха обратил внимание спецпредставителя ЕС и комиссара СЕ по правам человека на действия Азербайджана
|Из-за неблагоприятных погодных условий на территории Армении по-прежнему есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Коронавирус в Армении идет на спад
|Правозащитник: После войны азербайджанские власти ничуть не уменьшили свою ненависть и неприязнь к армянам
|Оппозиционер: Азербайджан расширяет арсенал давления на Армению и Арцах
|Секретарь Совбеза Армении и советник канцлера Германии обсудили вопросы региональной и глобальной безопасности
|Азербайджан вновь перекрыл подачу газа в Арцах
|В Минобороны Армении продолжают оправдывать факт вторжения вражеских сил на армянские территории в направлении Неркин Ханд
|В Армению прибыла первая партия вакцины Pfizer, переданная Португалией
|Минздрав уверен: В рамках программы правительства удастся модернизировать 50 медцентров Армении
|IDBank и Гюмрийский IT-центр будут сотрудничать
|Мирзоян: Ереван и Анкара подтвердили готовность начать процесс установления дипотношений и открытия границ без предусловий
|Глава МИД РА: В предложениях Азербайджана, переданных Армении, нет ничего неприемлемого
|У Пашиняна новый помощник
|Главы МИД Армении и России обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку и Ереваном и Анкарой
|Глава МИД Армении уклонился от ответа на прямые вопросы о будущем Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В НАН РА предлагают новый подход к лечению цирроза печени
|Прогноз: Достичь ухода РФ с Южного Кавказа Западу не удастся
|Взгляд из Москвы: Обращение Армении в МГ ОБСЕ интересам РФ не противоречит
|Лавров и Байрамов обсудили выполнение трехсторонних договоренностей по Карабаху
|Пашинян поздравил представителей курдской общины Армении в связи с Новрузом
|В рамках уголовного дела о смерти военнослужащего Альберта Сирояна задержаны двое его сослуживцев
|Армения приняла участие в церемонии открытия 144-й Ассамблеи Межпарламентского Союза
|В Ереване в результате взрыва обрушился частный дом, погиб молодой человек
|Число полностью вакцинированных в Армении граждан превысило 957 тыс.
|Шармазанов: В условиях обострения конфликта Россия-Запад в Армении активизировалась "пятая колонна", обслуживающая интересы НАТО и турок
|За сутки в Армении подтвердился 21 новый случай заражения коронавирусом, выздоровело 73 человека
|Госминистр Арцаха раскритиковал ООН: И это те ценности, которые вы исповедовали или все дело в икре и нефтедолларах?
|ВС Арцаха с российскими миротворцами проводят укрепительные мероприятия на линии соприкосновения в Аскеранском районе
|Мирзоян: В этом году Международный день франкофонии имеет особое значение для Армении
|Из-за неблагоприятных погодных условий МЧС Армении призывает водителей совершать поездки только в случае крайней необходимости
|ЮКЖД в текущем году направит на развитие инфраструктуры более 2,6 млрд драмов
|Состоялась торжественная церемония инаугурации Президента Туркменистана
|Около 400 грузовиков скопилось на российской стороне КПП Верхний Ларс
|Природный газ абонентам ЗАО "Арцахгаз" будет доступен уже сегодня
|Заболеваемость ковидом в Армении идет на спад
|Мирзоян в ходе телефонной беседы рассказал Ле Дриану о провокациях Азербайджана в Нагорном Карабахе и нарушениях режима прекращения огня
|Армянская Ассамблея Америки справляет свой полувековой юбилей
|Ремонтные работы на поврежденном газопроводе в Арцахе завершены
|КПП "Верхний Ларс" закрыт для большегрузов
|Кипр является одним из государств-членов ЕС, с которым у Армении налажено стратегическое сотрудничество: Пашинян
|Глава МИД Армении выразил решимость довести двусторонние экономические отношения с Италией до уровня политического диалога
|Эксперт: Эрдоган в поисках выхода на США "целует руку" Израилю
|В Армении 21-29 марта пройдет пятый фестиваль франкофонного кино
|Степанакерт: Участие представителей ООН в мероприятии в оккупированном Шуши подрывает авторитет этой международной организации
|Аппарат ЗПЧ НКР обнародовал внеочередной доклад 'О нарушениях прав населения Арцаха со стороны Азербайджана в феврале-марте 2022 года'
|Состоялась видеоконференция с представителями Агентства государственного реестра юридических лиц Министерства юстиции Республики Армения и Министерства Финансов и экономики Туркменистана
|За сутки в Армении подтвердилось 52 новых случая заражения коронавирусом, скончалось - 3 человека
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посольство США: Соединенные Штаты по-прежнему готовы помочь Армении и Азербайджану в достижении всеобъемлющего мирного соглашения
|Чечня предлагает альтернативу Военно-Грузинской дороге
|Сурен Папикян посетил с рабочим визитом Сюникскую область Армении
|США призывают Армению и Азербайджан активизировать дипломатические усилия для достижения всеобъемлющего решения всех проблем
|Эксперт: Обращение Еревана к МГ ОБСЕ вызывает ряд вопросов
|В концертном зале и. Арно Бабаджаняна состоится армяно-индийский гала-концерт "Расаманджари"
|Открыт прием заявок на стипендиальную программу Стефана Банаха
|Арман Татоян: На данный момент имеет место 4 вторжения азербайджанских ВС на территорию Республики Армения
|Главы МИД Франции и Азербайджана обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Читать больше
АрмИнфо.За прошедший день в Армении провели 2 258 тестов на коронавирус, из коих выявили 26 новых случаев заражения (1,1% от числа, сдавших тест), выздоровело 99 человек, летальных исходов - 3.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 22 марта фактическое лечение получает 2 625 пациентов.
C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 954 848 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 422 354 человек (14,3% от числа, сдавших тест), при этом выздоровело - 409 456 человек (96,9%), скончалось - 8 601 (2%).
|МИД Арцаха выступил с заявлением в связи с 102-й годовщиной армянской резни в городе Шуши
|Омбудсмен Арцаха обратил внимание спецпредставителя ЕС и комиссара СЕ по правам человека на действия Азербайджана
|Из-за неблагоприятных погодных условий на территории Армении по-прежнему есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Коронавирус в Армении идет на спад
|Правозащитник: После войны азербайджанские власти ничуть не уменьшили свою ненависть и неприязнь к армянам
|Оппозиционер: Азербайджан расширяет арсенал давления на Армению и Арцах
|Секретарь Совбеза Армении и советник канцлера Германии обсудили вопросы региональной и глобальной безопасности
|Азербайджан вновь перекрыл подачу газа в Арцах
|В Минобороны Армении продолжают оправдывать факт вторжения вражеских сил на армянские территории в направлении Неркин Ханд
|В Армению прибыла первая партия вакцины Pfizer, переданная Португалией
|Минздрав уверен: В рамках программы правительства удастся модернизировать 50 медцентров Армении
|IDBank и Гюмрийский IT-центр будут сотрудничать
|Мирзоян: Ереван и Анкара подтвердили готовность начать процесс установления дипотношений и открытия границ без предусловий
|Глава МИД РА: В предложениях Азербайджана, переданных Армении, нет ничего неприемлемого
|У Пашиняна новый помощник
|Главы МИД Армении и России обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку и Ереваном и Анкарой
|Глава МИД Армении уклонился от ответа на прямые вопросы о будущем Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В НАН РА предлагают новый подход к лечению цирроза печени
|Прогноз: Достичь ухода РФ с Южного Кавказа Западу не удастся
|Взгляд из Москвы: Обращение Армении в МГ ОБСЕ интересам РФ не противоречит
|Лавров и Байрамов обсудили выполнение трехсторонних договоренностей по Карабаху
|Пашинян поздравил представителей курдской общины Армении в связи с Новрузом
|В рамках уголовного дела о смерти военнослужащего Альберта Сирояна задержаны двое его сослуживцев
|Армения приняла участие в церемонии открытия 144-й Ассамблеи Межпарламентского Союза
|В Ереване в результате взрыва обрушился частный дом, погиб молодой человек
|Число полностью вакцинированных в Армении граждан превысило 957 тыс.
|Шармазанов: В условиях обострения конфликта Россия-Запад в Армении активизировалась "пятая колонна", обслуживающая интересы НАТО и турок
|За сутки в Армении подтвердился 21 новый случай заражения коронавирусом, выздоровело 73 человека
|Госминистр Арцаха раскритиковал ООН: И это те ценности, которые вы исповедовали или все дело в икре и нефтедолларах?
|ВС Арцаха с российскими миротворцами проводят укрепительные мероприятия на линии соприкосновения в Аскеранском районе
|Мирзоян: В этом году Международный день франкофонии имеет особое значение для Армении
|Из-за неблагоприятных погодных условий МЧС Армении призывает водителей совершать поездки только в случае крайней необходимости
|ЮКЖД в текущем году направит на развитие инфраструктуры более 2,6 млрд драмов
|Состоялась торжественная церемония инаугурации Президента Туркменистана
|Около 400 грузовиков скопилось на российской стороне КПП Верхний Ларс
|Природный газ абонентам ЗАО "Арцахгаз" будет доступен уже сегодня
|Заболеваемость ковидом в Армении идет на спад
|Мирзоян в ходе телефонной беседы рассказал Ле Дриану о провокациях Азербайджана в Нагорном Карабахе и нарушениях режима прекращения огня
|Армянская Ассамблея Америки справляет свой полувековой юбилей
|Ремонтные работы на поврежденном газопроводе в Арцахе завершены
|КПП "Верхний Ларс" закрыт для большегрузов
|Кипр является одним из государств-членов ЕС, с которым у Армении налажено стратегическое сотрудничество: Пашинян
|Глава МИД Армении выразил решимость довести двусторонние экономические отношения с Италией до уровня политического диалога
|Эксперт: Эрдоган в поисках выхода на США "целует руку" Израилю
|В Армении 21-29 марта пройдет пятый фестиваль франкофонного кино
|Степанакерт: Участие представителей ООН в мероприятии в оккупированном Шуши подрывает авторитет этой международной организации
|Аппарат ЗПЧ НКР обнародовал внеочередной доклад 'О нарушениях прав населения Арцаха со стороны Азербайджана в феврале-марте 2022 года'
|Состоялась видеоконференция с представителями Агентства государственного реестра юридических лиц Министерства юстиции Республики Армения и Министерства Финансов и экономики Туркменистана
|За сутки в Армении подтвердилось 52 новых случая заражения коронавирусом, скончалось - 3 человека
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посольство США: Соединенные Штаты по-прежнему готовы помочь Армении и Азербайджану в достижении всеобъемлющего мирного соглашения
|Чечня предлагает альтернативу Военно-Грузинской дороге
|Сурен Папикян посетил с рабочим визитом Сюникскую область Армении
|США призывают Армению и Азербайджан активизировать дипломатические усилия для достижения всеобъемлющего решения всех проблем
|Эксперт: Обращение Еревана к МГ ОБСЕ вызывает ряд вопросов
|В концертном зале и. Арно Бабаджаняна состоится армяно-индийский гала-концерт "Расаманджари"
|Открыт прием заявок на стипендиальную программу Стефана Банаха
|Арман Татоян: На данный момент имеет место 4 вторжения азербайджанских ВС на территорию Республики Армения
|Главы МИД Франции и Азербайджана обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Читать больше
|Прогноз: Достичь ухода РФ с Южного Кавказа Западу не удастся
|Взгляд из Москвы: Обращение Армении в МГ ОБСЕ интересам РФ не противоречит
|Эксперт: Эрдоган в поисках выхода на США "целует руку" Израилю
|Эксперт: Обращение Еревана к МГ ОБСЕ вызывает ряд вопросов
|Дипломат: Армения приняла разумное решение
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности