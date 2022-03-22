Вторник, 22 Марта 2022 11:38

АрмИнфо. Очевидно, что под предлогом якобы ремонта газопровода азербайджанские власти установили специальный вентиль, чтобы в любой момент перекрыть подачу газа в Арцах. Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-омбудсмен Армении Арман Татоян.

"Это преднамеренный акт, который причиняет серьезные гуманитарные проблемы и массовые нарушения прав, оставляя более 100 тысяч мирных жителей, больниц, детских садов, учреждения для детей и пожилых людей в Арцахе без отопления и горячей воды в холодную погоду. Но это то, что в действительности есть, и отражает реальные намерения азербайджанских властей - геноцидальную политику.

Я столько предупреждаю вас многочисленными доказательствами и фактами, что после войны азербайджанские власти ничуть не уменьшили свою ненависть и неприязнь к армянам", - отметил Татоян, заверив, что армянофобия в Азербайджане и в впредь не будет уменьшаться, потому, что для них это источник политической жизни, способ образом внешнего врага отвлечь собственный народ от внутренних проблем.

В заключение он задался вопросом, разве не ясно, что заявления азербайджанских властей о мире не соответствуют действительности и являются лишь вуалью для внешнего мира?

Отметим, что поздно вечером 21 марта стало известно, что азербайджанская сторона перекрыла подачу газа в Арцах. "Из-за прямого вмешательства азербайджанской стороны подача газа в Республику Арцах вновь была остановлена. У нас есть достаточные основания утверждать, что во время ремонтных работ взорвавшегося 8 марта газопровода азербайджанская сторона установила вентиль, которым несколько часов назад перекрыл подачу газа. Неблагоприятные погодные условия служат коварной цели Азербайджана для создания дополнительных гуманитарных проблем для нашего населения, что является преступлением. О ситуации было немедленно доложено командованию дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил, совместно с которыми власти Арцаха прилагают соответствующие усилия для восстановления газоснабжения", - говорилось в сообщении Инфоштаба.