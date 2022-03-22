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АрмИнфо. Азербайджан расширяет свой арсенал давления на Армению и Арцах, и делает это террористическими методами. Об этом заявил депутат оппозиционной парламентской фракции "Честь имею", экс-советник президента Арцаха по вопросам обороны Тигран Абраамян, касаясь сообщения о прекращении Азербайджаном подачи газа в Арцах.
"Более того, это еще не последняя их пуля", - отметил депутат, напомнив, что сегодня в парламенте две оппозиционные силы инициировали срочную дискуссию на эту тему.
Отметим, что поздно вечером 21 марта стало известно, что азербайджанская сторона перекрыла подачу газа в Арцах. "Из-за прямого вмешательства азербайджанской стороны подача газа в Республику Арцах вновь была остановлена. У нас есть достаточные основания утверждать, что во время ремонтных работ взорвавшегося 8 марта газопровода азербайджанская сторона установила вентиль, которым несколько часов назад перекрыл подачу газа. Неблагоприятные погодные условия служат коварной цели Азербайджана для создания дополнительных гуманитарных проблем для нашего населения, что является преступлением. О ситуации было немедленно доложено командованию дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил, совместно с которыми власти Арцаха прилагают соответствующие усилия для восстановления газоснабжения", - говорилось в сообщении Инфоштаба.
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|Из-за неблагоприятных погодных условий на территории Армении по-прежнему есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Коронавирус в Армении идет на спад
|Правозащитник: После войны азербайджанские власти ничуть не уменьшили свою ненависть и неприязнь к армянам
|Оппозиционер: Азербайджан расширяет арсенал давления на Армению и Арцах
|Секретарь Совбеза Армении и советник канцлера Германии обсудили вопросы региональной и глобальной безопасности
|Азербайджан вновь перекрыл подачу газа в Арцах
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|Пашинян поздравил представителей курдской общины Армении в связи с Новрузом
|В рамках уголовного дела о смерти военнослужащего Альберта Сирояна задержаны двое его сослуживцев
|Армения приняла участие в церемонии открытия 144-й Ассамблеи Межпарламентского Союза
|В Ереване в результате взрыва обрушился частный дом, погиб молодой человек
|Число полностью вакцинированных в Армении граждан превысило 957 тыс.
|Шармазанов: В условиях обострения конфликта Россия-Запад в Армении активизировалась "пятая колонна", обслуживающая интересы НАТО и турок
|За сутки в Армении подтвердился 21 новый случай заражения коронавирусом, выздоровело 73 человека
|Госминистр Арцаха раскритиковал ООН: И это те ценности, которые вы исповедовали или все дело в икре и нефтедолларах?
|ВС Арцаха с российскими миротворцами проводят укрепительные мероприятия на линии соприкосновения в Аскеранском районе
|Мирзоян: В этом году Международный день франкофонии имеет особое значение для Армении
|Из-за неблагоприятных погодных условий МЧС Армении призывает водителей совершать поездки только в случае крайней необходимости
|ЮКЖД в текущем году направит на развитие инфраструктуры более 2,6 млрд драмов
|Состоялась торжественная церемония инаугурации Президента Туркменистана
|Около 400 грузовиков скопилось на российской стороне КПП Верхний Ларс
|Природный газ абонентам ЗАО "Арцахгаз" будет доступен уже сегодня
|Заболеваемость ковидом в Армении идет на спад
|Мирзоян в ходе телефонной беседы рассказал Ле Дриану о провокациях Азербайджана в Нагорном Карабахе и нарушениях режима прекращения огня
|Армянская Ассамблея Америки справляет свой полувековой юбилей
|Ремонтные работы на поврежденном газопроводе в Арцахе завершены
|КПП "Верхний Ларс" закрыт для большегрузов
|Кипр является одним из государств-членов ЕС, с которым у Армении налажено стратегическое сотрудничество: Пашинян
|Глава МИД Армении выразил решимость довести двусторонние экономические отношения с Италией до уровня политического диалога
|Эксперт: Эрдоган в поисках выхода на США "целует руку" Израилю
|В Армении 21-29 марта пройдет пятый фестиваль франкофонного кино
|Степанакерт: Участие представителей ООН в мероприятии в оккупированном Шуши подрывает авторитет этой международной организации
|Аппарат ЗПЧ НКР обнародовал внеочередной доклад 'О нарушениях прав населения Арцаха со стороны Азербайджана в феврале-марте 2022 года'
|Состоялась видеоконференция с представителями Агентства государственного реестра юридических лиц Министерства юстиции Республики Армения и Министерства Финансов и экономики Туркменистана
|За сутки в Армении подтвердилось 52 новых случая заражения коронавирусом, скончалось - 3 человека
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посольство США: Соединенные Штаты по-прежнему готовы помочь Армении и Азербайджану в достижении всеобъемлющего мирного соглашения
|Чечня предлагает альтернативу Военно-Грузинской дороге
|Сурен Папикян посетил с рабочим визитом Сюникскую область Армении
|США призывают Армению и Азербайджан активизировать дипломатические усилия для достижения всеобъемлющего решения всех проблем
|Эксперт: Обращение Еревана к МГ ОБСЕ вызывает ряд вопросов
|В концертном зале и. Арно Бабаджаняна состоится армяно-индийский гала-концерт "Расаманджари"
|Открыт прием заявок на стипендиальную программу Стефана Банаха
|Арман Татоян: На данный момент имеет место 4 вторжения азербайджанских ВС на территорию Республики Армения
|Главы МИД Франции и Азербайджана обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|СК Армении представил подробности гибели военнослужащего-срочника
|Читать больше
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