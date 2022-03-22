Вторник, 22 Марта 2022 11:37

АрмИнфо. Азербайджан расширяет свой арсенал давления на Армению и Арцах, и делает это террористическими методами. Об этом заявил депутат оппозиционной парламентской фракции "Честь имею", экс-советник президента Арцаха по вопросам обороны Тигран Абраамян, касаясь сообщения о прекращении Азербайджаном подачи газа в Арцах.

"Более того, это еще не последняя их пуля", - отметил депутат, напомнив, что сегодня в парламенте две оппозиционные силы инициировали срочную дискуссию на эту тему.

Отметим, что поздно вечером 21 марта стало известно, что азербайджанская сторона перекрыла подачу газа в Арцах. "Из-за прямого вмешательства азербайджанской стороны подача газа в Республику Арцах вновь была остановлена. У нас есть достаточные основания утверждать, что во время ремонтных работ взорвавшегося 8 марта газопровода азербайджанская сторона установила вентиль, которым несколько часов назад перекрыл подачу газа. Неблагоприятные погодные условия служат коварной цели Азербайджана для создания дополнительных гуманитарных проблем для нашего населения, что является преступлением. О ситуации было немедленно доложено командованию дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил, совместно с которыми власти Арцаха прилагают соответствующие усилия для восстановления газоснабжения", - говорилось в сообщении Инфоштаба.