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 Понедельник, 21 Марта 2022 20:56
Марианна Мкртчян

В Минобороны Армении продолжают оправдывать факт вторжения вражеских сил на армянские территории в направлении Неркин Ханд

В Минобороны Армении продолжают оправдывать факт вторжения вражеских сил на армянские территории в направлении Неркин Ханд

АрмИнфо. В Минобороны Армении продолжают опровергать факт вторжения и продвижения ВС Азербайджана на территорию страны в направлении села Неркин Ханд Сюникской области РА, и оправдывать действия вражеских сил на этом участке.

Так, в видеоролике, подготовленном Зинуж Мидиа и опубликованном на сайте МО РА, заверяется, что эти территории армяно-азербайджанской границы, находящийся в густой лесистой местности, которые согласно Советским картам  (не уточняется каким именно - ред.) на 600 метров оказываются на территории РА,  оказались под контролем ВС Азербайджана еще весной прошлого года. При этом заверяется, что сразу после этого начались укрепительные работы, однако ввиду того, что эти позиции были непригодны для зимней службы ВС АР   на зимний период покинули их, и с улучшением погодных условий вернулись и стали размещать палатки.

"То есть речи нет о новых продвижениях. Более того, звучат утверждения, что жители поселка Неркин Ханд оказались в зоне прямого наблюдения ВС Азербайджана, что ставит под угрозу жизнь населения этой общины. Однако, на самом деле есть два села на этом участке. Старый Неркин Ханд, в котором никто не живет и новый, который находится на расстоянии 2 км от азербайджанских позиций. Кроме того, там находится несколько высот, которые исключают наблюдение за селом со ВС АР", - заверили в МО РА,  уверяя, что там также несут службы армянские ВС, что исключает продвижение противника. А в заключение призвали СМИ основываться и публиковать только официальную информацию во избежание манипуляций.   Таким образом, МО видимо как бы решили оправдаться, что мол продвижение вражеских сил произошло не в марте текущего года, а еще в прошлом году, просто армянское общество об этом не было надлежащим образом информировано и сейчас об этом уже нет смысла переживать.

Примечательно, что пресс-служба омбудсмена Армении сегодня сообщила, что командированная в Сюникскую область - село Неркин Ханд - рабочая группа ЗПЧ осуществила срочные работы по сбору фактов.

"Рабочая группа по сбору фактов в ходе визита в населенный пункт Неркин Ханд встретилась с административным руководителем и жителями, на месте изучила территории, прилегающие к кладбищу, памятнику жертвам Великой Отечественной войны и селу и задокументировала вопросы реализации прав жителей. По итогам бесед и обсуждений установлено, что размещение азербайджанских военных на холме вблизи села в начале марта 2022 г, в том числе установка нескольких палаток и тыловые дороги позади их позиций, новые. Ранее жители на указанных территориях не замечали азербайджанских военных или позиций, утверждая, что еще два месяца назад собирали там хворост. Более того, по словам жителей, первым азербайджанских военных заметил пастух. В сложившейся ситуации важно констатировать, что основным занятием жителей Неркин Ханд является животноводство и земледелие.

В результате появления новой позиции ВС Азербайджана под прямым прицелом и наблюдением оказались кладбище населенного пункта, Памятник жертвам Великой Отечественной войны, церковь, а также большая часть пастбищ села - около 50 га, а также пахотные земли и сады нескольких крестьян. Для сельчан, занимающихся скотоводством и сельским хозяйством, эта ситуация создала серьезнейшие трудности для обеспечения их жизни. Несмотря на то, что в селе нет панических настроений, сельчане находятся в неопределенном состоянии в связи с создавшейся ситуацией.

Рабочая группа также констатировала, что 16 марта 2022 года в селе Неркин Ханд с жителями встретились губернатор Сюника и представители командного состава МО.  Кроме того, в эти дни с жителями периодически встречались глава общины Капан и его заместители. В ходе визита рабочая группа встретилась также с руководителем общины Капан, областной администрацией Сюника и другими компетентными должностными лицами. Результаты и выводы визита представителей омбудсмена, а также предложения по решению отмеченных и других проблем были направлены правительству. Омбудсмен Армении продолжит следить за решением проблем жителей приграничных населенных пунктов, в том числе жителей села Неркин Ханд", - говорится в сообщении Омбудсмена РА.

Отметим, что 15 марта в армянских СМИ была распространена информация о том, что противник вновь продвинулся вглубь суверенной территории РА. Армянские ресурсы со ссылкой на главу администрации села Неркин Ханд Хачатура Багдасаряна и жителей села сообщили, что у села Неркин Ханд укрупненной общины Капан Сюникской области в период с 3 по 5 марта вооруженные силы   Азербайджана примерно на километр продвинулись вперед и установили палатки. Отмечалось, что с позиции азербайджанской стороны просматриваются сельское кладбище, а также источники питьевой воды, пастбища Неркин Ханда находятся на этом участке, жители опасаются заниматься там сельскохозяйственными работами. Также указывалось, что в МО РА знакомы с ситуацией и также установили пост на этом участке.

В Минобороны назвали данное сообщение дезинформацией, заверив, что это позиции азербайджанской стороны. Согласно армянскому оборонному ведомству, эти позиции не оборудованы для зимнего периода, и ВС Азербайджана вернулись туда в связи с приходом весны. Меж тем, на всей территории Армении идет снег, ряд дорог, в том числе и межгосударственного значения, закрыты, и об улучшении погодных условий говорить не приходится. Трудно также представить, что жители этой общины 1.5 года не замечали этих позиций и лишь сейчас у них произошло прозрение.  А экс-омбудсмен Армении Арман Татоян, в своею очередь, выложив доказательства продвижения противника как минимум на 750 метров на этом направлении, констатировал, что после подписания трехстороннего заявления, противник уже по 4 направлениям вторгся на территорию РА.  


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