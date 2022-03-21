Понедельник, 21 Марта 2022 20:10

АрмИнфо.Сегодня, 21 марта, в Армению прибыла первая партия вакцины BioNTech-Pfizer, переданная правительством Португалии. В целом правительство Португалии передаст Армении 400 140 доз вакцины.

Как сообщает пресс-служба делегации ЕС в РА, благодаря совместной работе ЕС, Польши и Португалии, Евросоюз смог ответить на заявку Армении о вакцинах, помогая стране продолжать борьбу с коронавирусом.

Эта поставка является частью финансируемого ЕС инновационного проекта Team Europe, по поставке вакцин от COVID-19 в страны Восточного партнерства. Программа была запущена в декабре 2021 года при координации правительства Польши, и к ней сразу же присоединилась Португалия. Сегодня прибыла первая партия доз Pfizer, подаренных через новый механизм, финансируемый ЕС? Доставка еще одного в Армению запланирована на апрель.

Комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели выразил убеждение, что доставка вакцин позволит и будет способствовать увеличения вакцинации населения РА. При этом он выразил убеждение, что доставка вакцин отражает солидарность с Арменией в общей борьбе с пандемией и нейтрализацией ее эпидемических и социально­экономических последствий. "Я благодарен Португалии за ее щедрое обязательство и Польше за то, что сделали этот пожертвование реальностью", - сказал Вархели.

"Мы рады сообщить, что вакцины прибыли в Армению. Мы благодарны Португалии за щедрую приверженность и усилиям Польши, направленным на то, чтобы все это воплотить в жизнь. Мы продолжаем вместе бороться против COVID-19", - сказал посол ЕС в РА Андреа Викторин во время передачи пожертвований Министерству здравоохранения РА.

В Армении за последнюю неделю полностью вакцинировалось от коронавируса 957 017 граждан. По положению на 20 марта с.г. в общей сложности в стране получили 2 096 312 доз антиковидной вакцины, из коих первым компонентом вакцинировалось 1 105 361 граждан. При этом, за последнюю неделю число ревакцинированных граждан выросло на 10,3%, достигнув 31 434.

Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм), Phizer (американского производства) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna

ЕС - один из крупнейших доноров COVAX, глобального механизма сотрудничества для ускорения разработки, производства и равномерного распределения вакцин от COVID-19. Team Europe вложила в механизм COVAX более 2,47 млрд евро, включая 1 млрд евро из бюджета ЕС. Первые вакцины от COVID-19 ЮНИСЕФ доставил в рамках COVAX в Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

С февраля 2021 года ЕС и Европейское региональное бюро ВОЗ совместно помогают распределять вакцины против COVID-19 и проводить вакцинацию в шести странах Восточного партнерства. Это самая крупная совместная акция ЕС и ВОЗ, когда-либо проводившаяся в регионе. Ее бюджет на три года - 40 млн евро. Программа обучает, консультирует и оказывает логистическую поддержку в распределении вакцин, в том числе через COVAX и механизмы обмена вакцинами со странами ЕС.

Все вакцины и лекарства, разрешенные в ЕС для лечения или профилактики COVID-19, проверяются Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и проходят строгий контроль на безопасность. ВОЗ в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами со всего мира работает над тем, чтобы разрешенные вакцины соответствовали самым высоким стандартам безопасности. На сайте EMA вы можете узнать, какие вакцины на данный момент проходят проверку, получают разрешение или уже разрешены для использования в ЕС. Актуальную информацию о безопасности вакцин против COVID-19 также можно найти на сайте ВОЗ.