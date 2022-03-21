Понедельник, 21 Марта 2022 20:09

АрмИнфо. В 2021 году стартовал процесс полной реконструкции и переоснащения медцентров Армении, который будет иметь продолжительный характер. Об этом сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян в ходе заседания

Постоянной комиссии НС по здравоохранительным вопросам.

В частности, она рассказала, что в прошедшем году была запущена программа по реконструкции Национального центра психического здоровья, которая будет реализовываться в течение 4 лет. <Работы будут длиться поэтапно на протяжении нескольких лет, поскольку речь идет о больших площадях>, - заметила она.

Вместе с тем, глава Минздрава сообщила, что ремонтные работы медцентров продолжаются в Сисиане, Талине, Чаренцаване, Цахкаовите, Мартуни и Ехегнадзоре.

Аванесян подчеркнула, что все работы осуществляются в рамках бюджетных средств. <Если сохраним имеющиеся темпы, то сможем реконструировать, модернизировать все 50 медцентров, как и обозначено в программе правительства>, - подчеркнула она.

Напомним, что в 2021 году на программы Министерства здравоохранения в общей сложности из госбюджета было направлено 114.5 млрд. драмов.