Понедельник, 21 Марта 2022 18:51

АрмИнфо.С министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу достигнута договоренность развивать процесс нормализации армяно-турецких отношений без каких-либо предварительных условий.

Об этом в Национальном Собрании на заседании постоянной парламентской Комиссии по внешним отношениям заявил 21 марта глава МИД Армении Арарат Мирзоян, напомнив, что встреча состоялась на полях дипломатического форума в Анталье.

По его словам, сторонами была выражена обоюдная важность нормализации отношений и их углубление. Мирзоян добавил, что также стороны подтвердили готовность начать процесс установления дипотношений и открытия границ без предусловий. Отметим, что 24 февраля, в Вене состоялась вторая встреча спецпредставителей Армении и Турции вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча по нормализации отношений. Спецпредставители подтвердили, что конечной целью переговоров является полноценное урегулирование между Арменией и Турцией, о чем и была достигнута договоренность во время их первой встречи в Москве 14 января. О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При это он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.

Заметим также, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян 10-13 марта принимал участие в Дипломатическом форуме в Анталье. А накануне, в интервью турецкому Анадолу Мирзоян заявил, что население Армении поддерживает процесс нормализации отношений с Турцией. Он отметил, что определенные группы, как в армянском, так и в турецком обществе скептически относятся к нормализации. При этом глава МИД подчеркнул, что официальные лица с обеих сторон должны "взять на себя политическое лидерство для решения этих вопросов".

Примечательно, что соцопросы, проведенные в Турции и в Армении свидетельствуют об обратном. В обеих странах, преобладающее большинство жителей не только не готовы к нормализации отношений, но и видят друг в друге угрозы для собственной безопасности.