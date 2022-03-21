Понедельник, 21 Марта 2022 18:42

АрмИнфо.По сути, в предложениях Азербайджана, переданных Армении 10 марта, по большому счету, нет ничего неприемлемого. Об этом 21 марта в Национальном Собрании на заседании постоянной парламентской Комиссии по внешним отношениям заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян.

"Другой вопрос, что эти предложения не полностью охватывают возможную мирную повестку Армения-Азербайджан. И наши ответы призваны дополнить и сделать полной эту повестку. И в своем интервью госагентству РА, мы отмечаем, что ключевым и принципиальным считаем вопросы, связанные с правами населения Нагорного Карабаха и статусом Арцаха. И на этой сформированной полноценной основе мы готовы начать переговоры", - сказал он, напомнив, что именно исходя из вышесказанного, Армения обратилась к сопредседательству Минской группы ОБСЕ для организации переговоров по заключению мирного договора с Азербайджаном.

Говоря о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, он отметил, что когда бы то, этот процесс не начался, он ни коем образом не будет увязываться с нагорно- карабахским вопросом и правами народа Арцаха. Мирзоян еще раз повторил, что карабахский вопрос - это не территориальный спор, о чем повторялось на протяжении многих лет, а вопрос прав Нагорного Карабаха. По его словам, правительство Армении рассматривает этот вопрос именно в этом ракурсе, и усилия осуществляет в этом ключе.

На вопрос оппозиционного депутата, обсуждается ли вопрос деоккупации армянских территорий, и насколько сегодня целесообразно начинать процесс делимитации, когда ВС Азербайджана вновь продвинулись вглубь суверенной территории РА, Мирзоян отметил, что если бы были обеспечены нормальные условия, то работы давно бы уже начались. "Мы продолжаем работать в том направлении, как это зафиксировано в трехстороннем заявлении от 26 ноября 2021 года в Сочи, чтобы был поднят уровень безопасности на армяно-азербайджанской границе и был начат процесс делимитации - создание соответствующей комиссии", - сказал он.

Мирзоян уклонился от ответа на вопрос о том, обсуждается ли с Азербайджаном вопрос о деоккупации территорий Арцаха. Он также дал абстрактный ответ на вопрос, почему Армения обратилась к МГ ОБСЕ с просьбой для организации переговоров по заключению мирного договора с Азербайджаном, означает ли это изменение форматам МГ, поскольку она была создана для разрешения конфликта между Нагорным Карабахом и Азербайджаном.

Отметим, что 14 марта МИД Армении выступил с заявлением, в котором в частности, заявил, что "Ереван откликнулся на предложения, переданные со стороны Баку, и обратился к сопредседательству Минской группы ОБСЕ для организации переговоров о заключении мирного договора между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского Заключительного акта.

После этого заявления армянского внешнеполитического ведомства, МИД Азербайджана опубликовал предложения из 5 пунктов, направленные Еревану. Речь, в частности идет о следующих предложениях: "Взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, нерушимости государственных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение государствами отсутствия территориальных претензий друг к другу и принятие ими на себя юридического обязательства не предъявлять такие претензии в будущем; воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в международных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН; делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений; открытие транспортной связи и коммуникаций, налаживание других соответствующих коммуникаций и сотрудничества в других сферах, представляющих взаимный интерес".

Оппозиция раскритиковала данные действия МИД Армении, напомнив, что МГ ОБСЕ не имеет мандата для ведения переговоров по нормализации армяно-азербайджанских двусторонних отношений.