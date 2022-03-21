Понедельник, 21 Марта 2022 17:48

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян уклонился от ответа на прямые вопросы о статусе Арцаха и выполнения Ереваном обязательств перед Степанакертом как основного гаранта реализации права на самоопределение.

Так, 21 марта в Национальном Собрании на заседании постоянной парламентской Комиссии по внешним отношениям, на просьбу депутат от оппозиционной фракции "Армения", дашнакцакана Армена Рустамяна дать четкие ответы на три вопроса. В частности о том, что армянские власти гарантирует, что Арцах ни при каких условиях не будет в составе Азербайджана, будет исключено анклавное состояние Арцаха и будут восстановлены обязательства Армении в качестве гаранта реализации права народа Нагорного Карабаха на самоопределение, Мирзоян предположил, что Рустамян представляет, скорее всего, партийные представления АРФД.

"Та партия, который я представляю - "Гражданский договор", неоднократно как политическая сила и как правительство, неоднократно представляла свою позицию по всем волнующим вопросам. Причем, представляла их и во время предвыборной кампании и эти представления ориентированы на построение регионального мира и стабильности. И тезисы, озвученные в ходе предвыборной кампании, нашли достаточную поддержку среди наших граждан, что позволило ГД сформировать правительство ", - сказал Мирзоян, в этом ключе еще раз повторив, что вектор действующего Кабмина - это построение мира в регионе.

Вместе с тем он заверил, что, безусловно, одним их ключевых составляющих в этом процессе является возобновление мирных

переговоров по карабахскому вопросу, подписание мирного договора с Азербайджаном после соответствующего переговоров. "Могу добавить, что для нас принципиальны и приоритетны права армян Арцаха и статус Нагорного Карабаха", - заключил Мирзоян.

Рустамян реагируя на высказывания главы МИД Армении, выразил удивлением тем, что главный дипломат страны назвал озвученные им вопросы партийным подходом. "Вы не знаете, что Нагорно-Карабахская Республика провозгласила свою независимость Декларацией о независимости. Затем был референдум, а после было принято две конституции, где четко прописано статьей 175 как видит народ Арцаха решение карабахского вопроса. Я просто хочу понять, ваше правительство отказывается от выполнения этих требований или нет? Отказывается от реализации воли народа Арцаха, предусмотренное статьей 175 или нет? Я это сформировал очень четко. Это означает статус Арцаха вне Азербайджана, и я это сформулировал очень мягко. Меж тем, народ Арцаха это сформировал более четко - независимость. Второе я также очень четко сказал - исключение анклавного состояния Арцаха, поскольку мы уже имеем анклавы, которые больше не армянские и это также исходило из нашей стратегии. И то, что Армения является гарантом реализации права народа Арцаха на самоопределение прописано не в программе АРФД, это прописано в нашей стратегии. Вы от этого отказываетесь?", - вопрошал Рустамян.

На что Мирзоян лишь отмахнулся тем, что повторил фразу, о принципиальности для властей РА вопросов о статусе Арцаха и правах арцахского народа.