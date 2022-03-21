Понедельник, 21 Марта 2022 17:39

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-15:00 жилые дома 66, 68, 68А на 6-ой улице Вардашена;

11:00-17:00 жилой дом 1 на улице Эребуни, жилые дома 70/1, 70/2, 70/3 на улице Сасунци Давида, жилые дома 20-23 в 1-ом квартале Давташена, село Давташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Ту Пав”, ‘Те Эс Ка Груп”, “АТБ”, “Армени”, “Мер тпаранэ”, “Рейб” ЗАО “Юком”, ООО “Айказмгаз”, ‘Шинараракан мекенанери механика”, ОАО “Еркатбетон”, ЗАО “Еревани гинеттви горцаран”, ООО ‘МЛ индастриал”, компания ‘Татев”, ООО “Зор-Агата”, “Декора проф”, ЗАО “Каритас Италия”, граждан. “А.Малазанян”, ООО “Арман-96”, ЗАО “Виваселл-МТС”, ООО “ГаэрноШин”, ОАО “Арпа Севан”, ЗАО “Ти Эс Кнстракшн”, ООО “Гидроэнергошин”, ЗАО “ХАЭК Шинарарутюн” (Строительство ААЭС), ООО “Сил-Мааза”, гражд. ‘М.Чилингарян”, ООО “Антарес” и субпотребители, ООО ‘Катрин-97”, ЧП “А.Наапетян”, “Н.Бабаян”, “А.Маджарян”, гражд. “А.Варосян”, ЗАО “Еркахлуйс”, школа N69, собственные дома улиц Араратян и О.Овсепян, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках улицы Араратян, жилой дом 127 на пр. Аршакуняца, собственные дома 6, 14, 16 на улице Н. Шнегавит, собственные дома на 1-ом переулке 14-ой улицы Н.Шенгавита, жилые дома 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 на улице Манташяна, собственные дома на улице Манташяна, жилые дома 34а, 36/1 на пр. Багратуняца, жилые дома 21, 38а на 4-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/5, 12/6, 12/7 на улице Е.Тадевосяна, жилой дом 52/1 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 31, 33 на улице Гюльбенкяна, жилой дом 12 на улице Касяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1а на 37-ой улице, 1а, 2, 2/1, 16, 18/1 на 39-ой улице и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Арабкире, собственные дома 2-21 на 35-ой улице, 1-26 на 39-ой улице и собственный дом на 47-ой улице Арабкира, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 33 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 село Уджан;

в Араратской области:

10:00-16:00 села Норабац и Саят-Нова; частично села Зорак и Даракерт; частично кварталы 2 и “Каяран” в городе Масис;

10:30-14:30 частично село Азатаван;

10:30-16:00 частично село Бардзрашен;

11:00-16:00 село Нарек;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично Джермукское шоссе и улица Шаумяна в городе Вайк;

11:00-15:00 частично улицы Хоренаци, Гладзоряна, Алавердяна, Абдраника, Зоравара Вардана, Камо, Кирова, Микояна, Момика, Чалабяна, Севака, Телави, Исаакяна, Мясникяна, Шаумяна, Спандаряна, Баграмяна, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-17:00 город Егвард, община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, строительное предприятие “Семюр энд Ко”, ЗАО “Коньячный завод”, “Армойл”, собственник “Г.Плавчян”, ОАО “Берриутюн”, производственное предприятие ‘Бюрех”, ООО “Караланс”, “Элипс”, “М.Карапетян”, собтвенники “Т.Акобян”, “Н.Мурадян”, квартал “Нати”, собственник “С.Погосян”, ООО ‘Тамара Ани”, ‘Нахшин”, “Евротранс”, завод ‘Айг”, частный дом ‘Нати”, молочный продукт “Мкртчян Лаура”, ресторан “Аревабац”; частично села Гегашен и Котайк; частные дома Дзорахбюра и Джрвежа; частично квартал “А” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

11։00–15։00 частично община Вардадазор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11:00-13:00 частично улицы Гетапня и Калинина в городе Дилижан.