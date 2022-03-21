Понедельник, 21 Марта 2022 17:21

АрмИнфо. В Национальной академии наук (НАН) РА предлагают новый подход к лечению цирроза печени.

Так, согласно сообщению пресс-службы НАН РА, в лаборатории "Фармакология и патогистология" Научно-технологического центра органической и фармацевтической химии (НТЦ ОФХ) НАН РА проведено исследование токсического цирроза печени.

В результате было обнаружено звено цепи первоначального диагноза и новый подход к его лечению, сочетающийся с фитопрепаратами.

Данный научный результат был получен в рамках диссертации научного сотрудника лаборатории фармакологии и патологии НТЦ ОФХ Лилит Аршакян при поддержке сотрудников лаборатории, в соответсвии инструктажу.

"Изучена динамика развития токсического цирроза печени через функциональную связь печень-легкие-почка, в результате анализа которого разработан лечебный эффект гепатопротекторов, фитосмеси Фламин/Силимарин. Исследования показали, что у больных токсическим

циррозом печени до заболевания появляются патологические процессы легких и почек даже по половому признаку. При изучении двух различных комбинаций травосмеси Фламин и Силимарин, также полученных в Центре, мы установили эффективное соотношение и динамику их терапевтических результатов при развитии цирроза печени. В случае применения полученных результатов инфицирование указанных органов позволит выявить происхождение цирроза печени, применяя это в практической медицине", - сказала Лилит Аршакян.

Она отметила, что одной из ближайших целей является проведение исследований по прогнозу, развитию и курсу лечения новой смесью токсического цирроза печени с подходом к изучению следственно-причинных изменений в печени, легких, почках. "Цель - изучить гепатопротекторные свойства новой смеси, выделенной из произрастающих в Армении растений Helycrisum Rubicundum ? Silybum marianum, и в дальнейшем внедрить ее при лечении цирроза печени, что может быть использовано в медицинских учреждениях. В ближайшее время мы планируем оценить активность различных комбинаций нового растительного сырья для восстановления заболеваний печени с помощью предложенной модели", - сказала Лилит Аршакян. Работы были представлены на международных конференциях. В настоящее время данные исследований подытоживаются. Часть исследований была проведена в рамках программы поддержки аспирантов Фондом инкубатора предприятий при поддержке PMI Science.