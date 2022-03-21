Понедельник, 21 Марта 2022 14:00

АрмИнфо.Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Азербайджана и России Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова.

Как сообщают бакинские СМИ со ссылкой на МИД АР, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе выполнение трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес. На сайте МИД РФ на момент публикации информации не было сообщения о телефонном разговоре.

Меж тем, как сообщает МИД России, министрами обсуждался широкий спектр вопросов двусторонних связей, включая реализацию положений подписанной 22 февраля с.г. президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым Декларации о союзническом взаимодействии, а также подготовку к празднованию в апреле 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами.

Состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных сюжетов. Министры рассмотрели ход реализации ключевых положений трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также проблематику заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

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