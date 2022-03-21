Понедельник, 21 Марта 2022 13:59

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян в связи с Новрузом направил представителям курдской общины Армении поздравительное послание.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в послании, в частности, говорится: "Поздравляю представителей курдской общины Армении с Новым годом - Новрузом!

Пусть все и большие и маленькие испытания останутся в прошлом, и во всех Ваших добрых начинаниях Вас будут сопровождать лишь успехи!

Пусть Новый год станет для проживающих в Армении курдов годом изобилия, процветания и процветания!

Желаю представителям курдской общины Армении счастья, изобилия в Ваших семьях, Вашей общине - благоденствия и прогресса в равноправной братской семье армянского общества".