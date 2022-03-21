Понедельник, 21 Марта 2022 13:56

АрмИнфо. В рамках уголовного дела о смерти военнослужащего срочной службы Альберта Сирояна задержаны двое его сослуживцев.

Как сообщает пресс-служба СК РА, в ходе следственных мероприятий в рамках уголовного дела, выяснилось ряд обстоятельств смерти Сирояна. В ведомстве напомнили, что тело военнослужащего было обнаружено вечером 16 марта на одной из боевых позиций ВС РА с огнестрельным ранением в области подбородка из закрепленного за ним же автомата АК-74.

"В рамках уголовного дела были задержаны двое военнослужащих срочной службы, осуществляющие боевое дежурство на той же боевой позиции. Рядовой - по подозрению в совершении деяния предусмотренного ч.1 ст.359 УК РА и младший сержант по ч.1 ст. 375 УК РА. Предварительное следствие продолжается. Предпринимаются все необходимые мероприятия для всестороннего и объективного расследования дела", - говорится в сообщении СК РА.