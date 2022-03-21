Понедельник, 21 Марта 2022 13:05

АрмИнфо.Армянская делегация во главе с председателем Национального Собрания РА Аленом Симоняном 20 марта приняла участие в торжественной церемонии открытия 144-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС) в Нуса- Дуа, Бали.

Как сообщает пресс-служба Парламента, основной вектор саммита представлял собой серию дискуссий под девизом "Достижение нулевых выбросов - мобилизация парламентов для действий в условиях изменения климата". В рамках повестки также предусмотрен обмен мнениями по проекту резолюции о роли парламентов в защите прав человека, международном трафикинге и миграционной политике, который будет принят на 145-й Ассамблее МПС.

В источнике отмечено, что парламентарии выступят на специальном заседании, посвященном развитию международного сотрудничества в противодействии коррупции, а также представят доклады об отношении к мирным процессам в разных странах. Для депутатов и генеральных секретарей намечены отдельные встречи-дебаты Сообщается, что в рамках программы Ассамблеи пройдет семинар, посвященный всеобщему запрету испытаний ядерного оружия. Согласно источнику, в мероприятии приняли участие делегации из 110 стран мира.