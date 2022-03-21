Понедельник, 21 Марта 2022 12:36

АрмИнфо.В Ереване в результате взрыва обрушился частный дом, погиб молодой человек. Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, сигнал о взрыве по адресу город Ереван ул. Арин Берда четвертый переулок дом 140/1 поступил на пульт управления ведомства 07:47 утра 21 марта.

На место инцидента выехала две бригады пожарных спасателей, а также группа спасателей спецназначения. Спасатели под завалами обнаружили тело А.О. 2004 года рождения.

СМИ сообщают, что дом, где произошел взрыв, не был газифицирован. Однако, не исключается, что взрыв произошел из-за газового баллона. Также отмечается, что погибший, в результате трагического инцидента студент Арам Овникян, который арендовал этот дом.