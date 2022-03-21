Понедельник, 21 Марта 2022 12:35

АрмИнфо.В Армении за последнюю неделю полностью вакцинировалось от коронавируса 957 017 граждан, что на 1% выше показателя недельной давности.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 20 марта с.г. в общей сложности в стране получили 2 096 312 доз антиковидной вакцины, из коих первым компонентом вакцинировалось 1 105 361 граждан (с недельным ростом на 0,5%).

При этом, за последнюю неделю число ревакцинированных граждан выросло на 10,3%, достигнув 31 434.

Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм), Phizer (американского производства) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna