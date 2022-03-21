Понедельник, 21 Марта 2022 11:39

АрмИнфо.За прошедший день в Армении провели 1 752 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 21 человека (1,2% от числа, сдавших тест), выздоровело 73, летальных исходов - 3.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 21 марта фактическое лечение получает 2 630 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 952 590 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 422 328 случаев заражения (14,3% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 409 430 человек (96,9%), скончалось - 8 598 (2%)