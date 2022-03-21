Понедельник, 21 Марта 2022 10:47

АрмИнфо.В этом году Международный день франкофонии имеет особое значение для Армении, поскольку мы отмечаем десятую годовщину полноправного членства Армении в Международной организации Франкофонии (МОФ). Об этом говорится в послании министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна по случаю Международного дня Франкофонии.

При этом он констатировал, что культурно-исторические связи, объединяющие Армению и Франкофонию, прочны и неразрывны, они проистекают из духа взаимного сотрудничества, царящего во франкоязычном сообществе.

"На протяжении этих лет наша страна с большим воодушевлением претворяла в жизнь свои обязательства по продвижению ценностей франкофонии в пользу культурного разнообразия, демократии, поощрения прав и свобод человека и полна решимости продолжать свои усилия в этом направлении.

Для Армении было большой честью принимать у себя 18-й саммит Франкофонии, и мы продолжаем с той же энергией председательствовать (было принято в 2018 году) на саммите Франкофонии. Плавный ход этого председательства, обеспечение эффективной работы Организации, а также распространение идей франкофонии являются одними из приоритетов правительства Армении", - заверил армянский министр.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что в этом году Армения активно участвует в организации культурных и образовательных мероприятий, посвященных богатству и разнообразию франкоязычной культуры, а также общим ценностям.

"С этой целью в Ереване, во всех областях Армении будут организованы многочисленные мероприятия с участием действующих в стране франкоязычных учреждений, а также органов местного самоуправления и общин, которые своей самоотверженностью и творческой энергией обеспечивают успех Франкофонии на протяжении двух месяцев. Я уверен, что эти инициативы укрепят узы солидарности и дружбы, которые объединяют франкоязычный мир, укрепляя нашу приверженность франкоязычной культуре.

В заключение желаю успешного проведения мероприятий, организованных в Армении по случаю Международного дня Франкофонии", - отмечается в послании главы МИД Армении.

Напомним, что Армения стала полноправным членом Международной организации Франкофонии в октбре 2012 года. Решение об этом было принято в ходе саммита МОФ 13 - 14 октября в Киншасе.

В этом году Дни франкофонии в Армении будут проходить около двух месяцев, в рамках которых будет проведено более 700 различных мероприятий.