Понедельник, 21 Марта 2022 10:46

АрмИнфо.На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Из-за неблагоприятных погодных условий МЧС Армении призывает водителей совершать поездки только в случае крайней необходимости.

Так, согласно МЧС Армении, по состоянию на утро 21 марта, проезд всех видов транспортных средств невозможен по участку дороги Берд-Чамбарак, по участку дороги, ведущий от высокогорной воздушной теологической станции "Амберд" к крепости Амберд и озеру Кари, через перевал Варденяц, по трассам Ванадзор-Дилижан (из-за плохой видимости), Алагяз-Артик, Джермук-Сараван-Сисиан-"Зангер"-Горис, Капан- Татев, Горис-Татев, Мец Алагяз-Артик, Артик-Манташ, Цохамард-Бавра, а также межобщинные дороги Амасии, Ашоцка и в районе Арагаца.

Более того, закрыты для проезда большегрузов с прицепами участки дорог от города Иджеван до Баграташена и Ноемберян-Киранц, для остальных видов транспортных средств затруднен.

Затруднен проезд для всех видов транспортных средств через перевалы Спитака и Апарана, по дорогам Одзун-Дсех и Ташир-Благодарное, а также по межобщинным дорогам Сюника и Арагацотна. По всей территории Республики идет снег (за исключением Арагацотнской, Армавирской, Ширакской и Котайкской областей).

В связи с погодными условиями с 20 по 21 марта по всей территории Республики Армения спасатели МЧС разблокировали 288 транспортных средств и оказали соответствующую помощь 620 гражданам.



В частности, как сообщает пресс-служба МЧС, 20 марта в 10:07 в Сюнике на 16-м км участка Горис-Сисиан трассы М2 под снегом застряли 125 автомобилей. Спасателям удалось разблокировать транспортные средства и помочь 245 гражданам.

В этом же регионе спасатели вывели из-под блокады 1 автобус, 2 грузовика, 9 легковых автомобилей и оказали соответствующую помощь 43 гражданам.

В Арагацотнской области спасатели вывезли с разных участков автодороги Алагяз-Меликгюх 29 автомобилей, и оказали помощь 80 гражданам.

В связи с тем, что снегопад по территории Республики не утихает, Службы МЧС работают в усиленном режиме.

Кроме того, МЧС Армении со ссылкой на коллег из департамента по ЧС МВД Грузии и центра кризисного управления МЧС РФ по Северной Осетии сообщает, что Военно- Грузинская дорога, ведущая на КПП "Верхний Ларс" закрыта для всех видов транспортных средств. С российской стороны улучшения погодных условий ожидает около 400 больщегрузов. Меж тем, как сообщали накануне российские СМИ, открытия КПП дожидается более 3,5 тысяч авто. Пробка превышает уже 30 км.