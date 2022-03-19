Суббота, 19 Марта 2022 13:19

АрмИнфо.Министерство по ЧС РА сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Так, согласно информации, закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, автодороги Берд- Чамбарак, Джермук-Гндеваз, Варденяцский перевал?

Автодороги Сараван-"Зангер" Вайоцдзорского, Дилижан-Ноемберян Тавушского регионов закрыты только для грузовиков с прицепом, труднопроходимы - для остальных типов транспортных средств.

Все автодороги Сюникского региона, Ванадзор-Дилижан, Алагяз-Артик, в районах Ашоцк и Амасия Ширакского, Ланджар-Лусашог Араратского регионов труднопроходимы.

Автодороги Горис-Татев и Капан-Татев Сюникского региона проходимы для грузовиков с прицепом только при использовании колесных цепей.

На автодорогах районов Апаран, Арагац, Талин Арагацотнского региона местами наблюдается гололедица.

В регионе Гегаркуник, на автодороге Сисиан-"Зангер" Сюникской области, в горных районах Вайоцдзорского региона, в районе Арагац Арагацотна наблюдается метель. В регонах Тавуш, Сюник и Лори, в районах Аштарак, Арагац, Талин идет снег.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из Центра управления кризисных ситуаций Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта? С российской стороны здесь скопилось около 400 грузовиков.