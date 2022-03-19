Суббота, 19 Марта 2022 11:31

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарата Мирзояна провел телефонный разговор со своим французским коллегой Жан- Ивом Ле Дриана.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, состоялся обмен мнениями вокруг повестки армяно-французского сотрудничества, в частности, касаясь реализации дорожной карты экономического взаимодействия двух стран.

Также собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся региональной и международной безопасности. Мирзоян рассказал своему коллеге о ситуации, создавшейся в приграничной зоне с Арменией, провокациях Азербайджана в Нагорном Карабахе и непрекращающийся нарушениях режима прекращения огня, фактах нападения на гражданское население, оказания психологического давления.

В ходе телефонного разговора Мирзоян и Ле Дриан обсудили вопросы, связанные с началом переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному договору, основанному на Уставе ООН, Международным пакте о политических и гражданских правах и Хельсинкского Заключительного акта. В этом контексте обе стороны обсудили роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ.