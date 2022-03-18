Пятница, 18 Марта 2022 21:17

АрмИнфо. Армянская Ассамблея Америки (ААА) справляет свой полувековой юбилей. В заявлении главного исполнительного директор ААА Брайана Ардуни (Bryan Ardouny) по этому случаю говорится, что в течение последних 50 лет ААА неустанно и беспристрастно работала, сосредотовшись на ключевых вопросах, чтобы объединить людей для достижения наилучших результатов.

Ассамблея последовательно выступает за развитие прочных отношений США с Арменией и США с Арцахом; за оказание экономической и гуманитарной помощи Армении и Арцаху, а также над признанием США факта Геноцида армян, наряду с продвижением вопроса о просвещении и предотвращении геноцидов.

Отмечаентся, что ААА возглавили необходимую поддержку практически каждого успешного крупного проармянского проекта в Вашингтоне, проводили национальные конференции, реализовывали многочисленные образовательные программы, проводили бесчисленное количество встреч с выборными должностными лицами в Палате представителей и в Сенате, а так же в администрации Белого Дома.

Руководитель ААА поблагодарил всех членов организации, ее друзей и сторонников, объединившихся ради общих целей и сплачиваться вокруг ААА для того, чтобы организовать работу Ассамблеи на следующие 50 лет.