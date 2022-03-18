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АрмИнфо.Ремонтные работы на поврежденном газопроводе завершены, - сообщил Информационный штаб Республики Арцах.
Вместе с тем, как говорится в сообщении, что с учетом того, что газопровод не работает уже 10 дней, проводится ряд технических работ по обеспечению надлежащей и бесперебойной транспортировки и подачи газа к распределительным сетям. После завершения указанных работ подача газа будет восстановлена.
Инфоштаб призывал потребителей газа быть бдительными, чтобы не допустить утечек или иных аварийных ситуаций во время восстановления газоснабжения в НКР.
Напомним, что в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха с 8 марта лишены газа, наблюдаются перебои в электроснабжении из-за нагрузок на сеть. ВС Азербайджана все эти дни препятствовали восстановлению газоснабжения. Из-за холодов, в школах приостановлены учебные процессы, также не работают детсады. Как ранее сообщалось, азербайджанская сторона приступила к ремонту поврежденного газопровода лишь 16 марта.
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|Спецпредставитель ЕС считает знаковым и символичным шагом встречу глав МИД Армении и Турции
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|Тойво Клаар: В ЕС уважают особую позицию Армении по ситуации вокруг Украины
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|Минобороны Армении сообщает о смерти второго военнослужащего за сутки
|Пашинян обещает вернуться к строгим ковид-ограничениям, если процесс вакцинации не будет организован должном образом
|Зампред РПА обвинил власти Армении во лжи по вопросу признания территориальной целостности Азербайджана
|Армения придает важное значение дальнейшему расширению и развитию сотрудничества с Ирландией - Пашинян
|ВТБ (Армения) профинансировал компанию ООО «Мак Фиш»
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|За сутки в Армении подтвердилось 47 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 140 человек
|Минобороны Армении опровергает сообщения о гибели одного и ранении другого военнослужащего ВС РА в результате действий противника
|Европарламентарий выразила обеспокоенность судьбой народа Нагорного Карабаха
|Глава МИД Армении призвал Гендиректора ЮНЕСКО направить оценочную миссию в зону карабахского конфликта
|Глава МИД Армении рассказал представителям МОФ о действиях Азербайджана, направленных на создание гумкризиса в Нагорном Карабахе
|Вице-премьер Армении прибыл в Россию с рабочим визитом
|Минобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего-срочника на юго-востоке страны
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|Эксперт: Эрдоган в поисках выхода на США "целует руку" Израилю
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