Пятница, 18 Марта 2022 19:05

АрмИнфо.Ремонтные работы на поврежденном газопроводе завершены, - сообщил Информационный штаб Республики Арцах.

Вместе с тем, как говорится в сообщении, что с учетом того, что газопровод не работает уже 10 дней, проводится ряд технических работ по обеспечению надлежащей и бесперебойной транспортировки и подачи газа к распределительным сетям. После завершения указанных работ подача газа будет восстановлена.

Инфоштаб призывал потребителей газа быть бдительными, чтобы не допустить утечек или иных аварийных ситуаций во время восстановления газоснабжения в НКР.

Напомним, что в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха с 8 марта лишены газа, наблюдаются перебои в электроснабжении из-за нагрузок на сеть. ВС Азербайджана все эти дни препятствовали восстановлению газоснабжения. Из-за холодов, в школах приостановлены учебные процессы, также не работают детсады. Как ранее сообщалось, азербайджанская сторона приступила к ремонту поврежденного газопровода лишь 16 марта.