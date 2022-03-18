Пятница, 18 Марта 2022 18:27

АрмИнфо.На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Так, согласно МЧС Армении, по состоянию на 15.00 часов 18 марта, проезд всех видов транспортных средств невозможен по участку дороги Берд-Чамбарак, а также участок дороги, ведущий от высокогорной воздушной теологической станции "Амберд" к крепости Амберд и озеру Кари.

Перевал Варденяц закрыт для большегрузов с прицепами, труднопроходим для остальных видов транспортных средств.

Проезд через перевал Степанавана, а также участки дорог Ванадзор-Дилижан и Ванадзор- Алаверды затруднен для большегрузов с прицепами.

Кроме того, МЧС Армении со ссылкой на коллег из департамента по ЧС МВД Грузии и центра кризисного управления МЧС РФ по Северной Осетии сообщает, что Военно- Грузинская дорога, ведущая на КПП "Верхний Ларс" закрыта для большегрузов.