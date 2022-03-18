Пятница, 18 Марта 2022 18:08

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Республики Кипр Никосу Анастасиадису по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в послании говорится: "Ваше Превосходительство, сердечно поздравляю с 30-летием установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Кипр.

18 марта знаменуется закреплением межгосударственных отношений, основанных на многовековых армяно-кипрских связях, крепкой дружбе, общих ценностях, взаимном уважении и симпатии.

Армения высоко ценит сложившиеся между нашими двумя странами за последние три десятилетия теплые межгосударственные отношения и эффективное сотрудничество, которые являются свидетельством непоколебимого братства и взаимной поддержки армянского и кипрского народов.

Не секрет, что Кипр является одним из государств-членов ЕС, с которым у Армении сформировано высокое взаимное доверие и налажено стратегическое сотрудничество.

Убежден, что накопленный за эти годы богатый опыт и насыщенная многоплановая двусторонняя повестка открывают широкие возможности для раскрытия всего потенциала армяно-кипрского сотрудничества и его комплексного использования, придавая новый импульс двусторонним отношениям и поднимая их на качественно новый уровень.

Особое содержание и тепло армяно-кипрским отношениям придает жизнедеятельная армянская община своим вкладом в политическую, экономическую и культурную жизнь страны, что всегда высоко ценилось правительством Кипра.

Еще раз поздравляю всех нас с 30-летним юбилеем, желаю нашим странам и братским народам процветания и мира, полного юбилеями плодотворного сотрудничества.

Примите, пожалуйста, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубоком уважении".