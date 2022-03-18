Пятница, 18 Марта 2022 18:07

АрмИнфо.Главы МИД Армении и Италии обменялись поздравительными посланиями по случаю 30-летия установления армяно- итальянских дипломатических отношений.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян отметил, что армяно-итальянское сотрудничество характеризуется политическим диалогом высокого уровня. Глава МИД РА с удовлетворением отметил растущий из года в год двусторонний товарооборота, а также объем итальянских инвестиций в Армении. Мирзоян выразил решимость довести двусторонние экономические отношения до уровня политического диалога.

В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо отметил, что с момента установления дипломатических отношений развиваются и укрепляются армяно-итальянские дружественные отношения и политический диалог, ярким подтверждение чему являются взаимные визиты на высоком уровне. Луиджи Ди Майо добавил, что благоприятные отношения между Арменией и Италией создают прочные торгово-экономические и культурные связи, которые дополняются существующим сотрудничеством в различных сферах.

По данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Италией составил вырос за 2021 год на 24%, составив $287.8 млн. В частности, объем экспорта армянских товаров в Италию возрос за отчетный год на 55% - до $63.5 млн, а импорт товаров из Италии в Армению вырос на 17,3% - до $224.3 млн. По объему импорта Италия среди стран-торговых партнеров Армении по итогам 2021 года занимает 4-ую позицию, а по внешнеторговому обороту - 6-ую позицию.