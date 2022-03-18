Пятница, 18 Марта 2022 18:06

АрмИнфо.Последние реверансы турецкого президента Эрдогана в отношении Израиля в числе всего прочего обусловлены стремлением Анкары найти новые подходы к США. Подобное мнение выразила АрмИнфо эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Эмма Бегиджанян.

"Иными словами, Турция ищет выход на США через Израиль. И очень многие аналитики обуславливают бурное стремление Эрдогана улучшить отношения с Израилем в первую очередь стремлением добиться израильского посредничества в вопросе приобретения американских истребителей F-16. Этот сегмент развития в ВС Турции так и остался пустующим после нашумевшего отказа Вашингтона продавать туркам истребители F-35", - отметил она.

Еще одной причиной, побуждающей Эрдогана <целовать руку, которую он не может отрубить>, согласно эксперту, является стремление заручиться поддержкой Израиля в вопросе эксплуатации газоносных месторождений в Восточном Средиземноморье. Иными словами, в вопросе, являющемся большой проблемой в отношениях Турции с Кипром и Грецией. В этом Бегиджанян усматривает причины заявлений Эрдогана об ожидающимся развитии турецко-израильских отношений в энергетической сфере. Последние были сделаны в ходе недавнего, охарактеризованного Эрдоганом "историческим", визита президента Израиля Ицхака Герцога в Турцию.

Тем не менее, эксперт относится к ожиданиям Турции в этом направлении достаточно пессимистически. В том числе ввиду сделанного перед вояжем в Анкару заявлением израильского президента. Последний особо подчеркнул, что любое сближение отношений между Израилем и Турцией ни в коем случае не нанесет вреда тесным отношениям и сотрудничеству его страны в энергетической сфере с Кипром и Грецией. Что, согласно Бегиджанян, отражает общую позицию Тель-Авива в данном вопросе.

Еще большую неопределенность и пессимизма турецко-израильским отношениям, на взгляд эксперта, придает постоянный процесс налаживания связей между Израилем и арабскими странами. По ее оценкам, уже имеющиеся хорошие отношения Тель-Авива с рядом столиц Арабского мира позволяет констатировать потерю Турцией своего былого значения для Израиля. Последнее означает вынужденное согласие Анкары идти на уступки Израилю на начатом еще в 2020-м при деятельной поддержке Азербайджана пути пресловутой нормализации отношений.

"И наконец, последнее обстоятельство, отражающее небывалую решимость Эрдогана нормализовать отношения с Израилем. С целью угодить израильтянам турки в последний период стали прибегать даже к действиям против Ирана. Так своеобразной прелюдией к визиту президента Герцога в Анкару стала нейтрализации турецкими спецслужбами иранской агентурной сети. Последняя якобы пыталась уничтожить крупного израильского предпринимателя в ответ на убийство израильтянами известного иранского физика- ядерщика Мохсена Фахризаде", - подытожила Бегиджанян.