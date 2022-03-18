Пятница, 18 Марта 2022 17:54

АрмИнфо.В Армении 21-29 марта пройдет пятый фестиваль франкофонного кино.

Как сообщает пресс-служба посольства Франции в Армении, организованные посольством Франции в РА киновстречи, ставший традиционным во время Культурных Дней франкофонии - фестиваль кино возвращается в 5-й раз.

Девять современных франкоязычных фильмов будут показаны в кинотеатре "Москва" при сотрудничестве с посольствами Швейцарии и Канады. Впервые для привлечения максимально широкой аудитории будут показаны восемь фильмов с армянскими субтитрами.

21 марта в 19:00 "Прощайте, идиоты" Альбер Дюпонтель (Франция, 2020)

22 марта в 19:00 "14 дней, 12 ночей" Жан-Филипп Дюваль (Канада,

2022)

23 марта в 17:00 "Против течения" (Швейцария, 2020) Йонас Шнайтер в 20:00 "Семья" (Швейцария, 2020) Фредерик Бейлиф

25 марта, 19:00 "Под небом Алисы" (Франция, 2020) Хлоя Мазло

26 марта в 19:00 "Черный ящик" (Франция, 2021) Ян Гозлан

27 марта в 16:00 "Детство бедовой Марты Джейн Каннери" (Франция,

2020) Реми Шайе

28 марта в 19:00 "Богиня светлячков" (Канада, 2020) Анаис Барбо-Лавалет

29 марта в 19:00 "16 рассветов" (Франция, 2018 г.) Пьер-Эммануэль Ле Гофф

Вход свободный. Фильмы сопровождаются армянскими или русскими субтитрами.

Программа также доступна на сайте посольства: Culture France - Evenement Facebook:

"В рамках наших культурных мероприятий, которые организуются по всей Армении, запланированы два показа в областях: анимационный фильм "Детство бедовой Марты Джейн Каннери" будет показан в Гюмри и Горисе", - говорится в сообщении посольства Франции в РА.