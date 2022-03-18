Пятница, 18 Марта 2022 17:53

АрмИнфо.МИД Республики Арцах выступил с заявлением в связи с организацией азербайджанской стороной в оккупированном Шуши мероприятия, посвященного 30-летию членства Азербайджана в ООН.

Во внешнеполитическом ведомстве Нагорного Карабаха отметили, что официальный Баку, в присущем ему стиле, продолжает деструктивную политику, направленную на легитимизацию результатов своей агрессии в отношении Арцаха, пытаясь вовлечь в этот процесс и использовать в собственных неблаговидных целях также международное сообщество и различные структуры.

"Очередным проявлением этой политики является организация в оккупированном арцахском городе Шуши торжественного мероприятия, посвященного 30-летию членства Азербайджана в Организации Объединенных Наций, и участие в нём представителей ООН и её структур.

Министерство иностранных дел Республики Арцах самым строгим образом осуждает проведение подобного мероприятия в Шуши.

Участие представителей ООН в мероприятии, организованном в городе, который был одним из главных мишеней азербайджанской агрессии и политики армянофобии, противоречит основным принципам деятельности, идеологии и миссии этой авторитетной международной организации. Несомненно, данная акция будет использована Азербайджаном с целью легитимизации своей человеконенавистнической и агрессивной политики. Это также нанесет серьезный удар по репутации ООН, что негативно скажется на эффективности деятельности организации", - отмечается в заявлении МИД НКР.

18 марта в оккупированном Азербайджаном Шуши состоялось мероприятие, посвященное 30-летию партнерства Азербайджана и ООН. Ее участники отправились из Баку в Физули на самолете, а далее добирались до пункта назначения на автобусе. Как сказано в официальном сообщении, во встрече участвуют резидент-координатор ООН и главы различных агентств ООН, действующих в Азербайджане. С азербайджанской стороны присутствуют помощник главы государства по международным вопросам Хикмет Гаджиев и глава МИД Джейхун Байрамов.

По этому поводу помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев заявил журналистам, что проведение заседания в Шуши имеет "большое политическое, дипломатическое и в то же время символическое значение".

В мероприятии участвует резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева. Азербайджанские СМИ приводят цитаты из ее выступления. "Изменилась форма сотрудничества, мы оказали гуманитарную поддержку Азербайджану, Азербайджан был вышедшей из конфликта страной с сотнями тысяч вынужденных переселенцев. Но в стране развивался экономический и человеческий капитал, сократилась бедность, снизился уровень безработицы. Азербайджан внес вклад в ООН, в качестве члена СБ ООН, председателя Движения неприсоединения поддержал многосторонность", - заявила представитель ООН. Андреева отметила, что ООН утвердила план деятельности с Азербайджаном по 4 направлениям: "Между Азербайджаном и ООН утвержден план деятельности на 2021-2025 годы, намечены 4 основных направления. Инклюзивное развитие, сильные институты, защита окружающей среды, и усиление участия женщин во всех сферах. Сегодня эта встреча позволит нам обсудить сотрудничество, обсудить эти направления".

Со стороны МИД Армении реакции на проведение мероприятия в Шуши и участие в нем представителя ООН нет. Официальный Ереван предпочитает не замечать деструктивных действий противника, идя по пути построения так называемой "эпохи мира".