Пятница, 18 Марта 2022 17:50

АрмИнфо.Аппарат Защитника прав человека опубликовал трехъязычный (армянский, русский, английский) внеочередной доклад ''О нарушениях прав населения Арцаха со стороны Азербайджана в феврале-марте 2022 года'', который был представлен сопредседателям Минской группы ОБСЕ, организациям с основным мандатом на защиту прав человека и международным правозащитным организациям.

Согласно офису ЗПЧ НКР, в докладе кратко затронуты совершенные Азербайджаном посягательства на жизнь, здоровье, физическую и психологическую неприкосновенности народа Арцаха после принятия трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года.

В первом разделе представлены факты о преступных действиях азербайджанцев в направлении приграничных населенных пунктов Республики Арцах в феврале-марте 2022 года. В период с 7 по 11 марта 2020 года азербайджанская сторона применила гранатомет калибра 60 мм, в общей сложности 57 снарядов было выпущено в различные районы Арцаха. В течение этого времени режим прекращения огня продолжал нарушаться из огнестрельного оружия, обстреливались жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Одно гражданское лицо получило ранение.

Во втором разделе представлены гуманитарные последствия нарушения газоснабжения на территории Арцаха со стороны Азербайджана. Газом отапливаются 65% школ страны, в которых получают образование 60% от общего числа учащихся. Из-за невозможности обеспечить надлежащее отопление занятия во всех общеобразовательных школах приостановились. Посещаемость детьми детских садов составляет 22%. 12 детских садов вообще перестали работать, так как нет другого способа отапливания, а другая часть детских садов работает в режиме половины дня. 90% других учебных заведений, таких, как средние профессиональные школы, школы искусств, медицинские и музыкальные колледжи, центры творчества молодежи, отапливаются за счет газа, тоже полностью прекратили свою деятельность. За счет использования газа отапливаются 70% медицинских учреждений и больниц, в которых в настоящее время на стационарном лечении находятся 419 граждан, в том числе 46 детей в детской больнице, а в родильном доме - 51 новорожденных и матери. Сотни предпринимателей также несут огромные убытки из-за перебоев с подачей газа. Особенно пострадали газозаправочные станции, а их работники простаивают, пострадали также теплицы и парники, работающие на газе.

В третьем разделе доклада представлены проявления психологического террора и информационные атаки, осуществляемые Азербайджаном против народа Арцаха, которые направлены на создание атмосферы страха, отчаяния среди мирного населения, принуждение людей покинуть свои дома под угрозой применения силы.

Доклад подготовлен на основании исследований, проведенных аппаратом Защитника прав человека, посещений различных населенных пунктов, образовательных и медицинских учреждений, частных бесед с гражданами, а также информации, полученной от уполномоченных государственных органов и имеет цель задокументировать случаи нарушения прав народа Арцаха и их различные проявления для привлечения внимания международных организаций и правозащитных организаций к ситуации в Арцахе.

Доклад доступен по следующей ссылке: https://artsakhombuds.am/ru/document/910.