Пятница, 18 Марта 2022 17:45

АрмИнфо.18 марта 2022 года в рамках реализации «Программы развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана на 2020-2025 годы», а также «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы» была организована видеоконференция с представителями Агентства государственного реестра юридических лиц Министерства юстиции Республики Армения и Министерства Финансов и экономики Туркменистана в целях прямого обмена опытом в деле внедрения Единого государственного реестра юридических лиц через систему «Единое окно».

Так как в Армении Единый государственный реестр юридических лиц и регистрация через систему «Единов окно» действует с 2011 года, армянские специалисты с удовольствием поделились своим большим опытом, детально рассказав как проходит процесс регистрации предприятий и организаций в стране, ответили на все интересующие своим туркменским коллегам вопросы относительно процедур регистрации предприятий, программного обеспечения, регистрации бенефициарной собственности, сроков деятельности, размеров уставного капитала предприятий и организаций, итд.

В конце встречи было констатировано, что встреча была очень информативная и плодотворная и в случае необходимости через дипломатические каналы будет организована еще одна встреча, так как у Армении уже большой накопившийся опыт в цифровизации документообращения.