Пятница, 18 Марта 2022 17:42

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 23/27, 25/14, 25а на улице Налбандяна, жилые дома 10, 12 на пр. Саят-Нова, жилые дома 9, 11, 13 на улице Тпагричнера, жилые дома 2, 4, 6, 8 на 3-ем переулке Анрапетутяна, территория автохозяйства МВД, жилой дом 42 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 4 на улице Аветисяна в 8-ом Норкском массиве; жилой дом 43 в кв. ‘Нарекаци” в Аване; жилой дом 2/13 в 1-ом микрорайоне и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; собственные дома 180, 250, 269 на улице норки Айгинер, собственные дома на улицах Норка 7, 9, 10, 11, 13, 17, собственные дома на 1-ом переулке 13-ой улицы Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), гостиница “Наири”, ООО ‘Евростан-Уют”, “Наири Бизнес Тур” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилой дом 1 на улице Эребуни, ООО “Телеком Армения”, ООО “Нор Зовк”, жилой дом 127 на пр. Аршакуняца, собственные дома на улицах Неркин Шенгавита 6, 11, 13, 14, 16, собственные дома на 2-ом переулке 11-ой улицы Н.Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на пр. Аршакуняца, жилые дома 9, 11, 11А на улице Райниса, собственные дома 52-76 на улице Гоголя, собственный дом 44 на улице Райниса, жилые дома 18, 20 на улице Агароняна, собственные дома 1-69 на улице Агароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-67 на 1-ом переулке Даллакяна;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Ханджян и Лукашин;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Сис;

10:00-16:00 частично села Бардзрашен, Норабац, Саят-Нова, Зорак, Даракерт; частично кварталы 2 и ''Каяран'' в городе Масис

10:30-14:30 частично село Гетазат;

13:00-15:00 частично село Норамарг;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Гетап; частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзр;

в Котайкской области:

11։00-17։00 00 частично села Гегашен и Котайк; частные дома Дзорахбюра и Джрвежа; частично квартал “А” в Джвеже; село Арамус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); община Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Овакименк”, ООО “М.Л.Л. Газ”, “АИСА”, собственники “В.Саакян”, “А.Закари”, “О.Балаян”, воинская часть;

в Гегаркуникской области:

10։00-11։30 жилые дома на улице Тиграна Меца, ЗАО “Чамбараки арохчутян кентрон” (Оздоровительный центр Чамбарака) в городе Чамбарак;

11։30-13։00 села Неркин Чамбарак, Ттуджур; город Чамбарак;

в Ширакской области:

11:00-14:00 частично улицы Гетапян и Калинина в городе Дилижан.