Пятница, 18 Марта 2022 17:38

АрмИнфо. Соединенные Штаты по-прежнему привержены содействию мирному, демократическому и процветающему будущему Южнокавказского региона. Об этом на запрос АрмИнфо сообщили в посольстве США в Армении.

Так, на вопрос, какова позиция США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, по ситуации, сложившейся в Арцахе из-за деструктивных действий Азербайджана, препятствующего ремонту газопровода в НКР, и предпринимаются ли американской стороной какие-то усилия для содействия в разрешении этого вопроса, в дипломатическом представительстве Соединенных Штатов подчеркнули, что "сохраняющаяся напряженность в регионе, включая причинение ущерба местной энергетической инфраструктуре, подчеркивает необходимость активизации Арменией и Азербайджаном своих дипломатических усилий, необходимых для задействования существующих механизмов прямого взаимодействия, направленных на поиск комплексных решений всех нерешенных вопросов, связанных или вытекающих из нагорно-карабахского конфликта.

Важно стремление сторон к нормализации своих отношения путем заключения всеобъемлющего мирного соглашения. Соединенные Штаты по-прежнему готовы помочь Армении и Азербайджану в этих усилиях, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ".

В тоже время в посольстве США не ответили на вопрос, обращалась ли Армения к США за содействием в разрешении ситуации, сложившейся в результате аварии на газопроводе идущей из Армении в Арцах.

Отметим, что с 4 марта противник систематически нарушал режим прекращения огня, в том числе и из минометов в Арцахе. Мишенью азербайджанской агрессии являются мирные жители. 10 марта житель села Храморт получил ранение в саду собственного дома, при осуществлении сельхозработ. Более того, в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха с 8 марта лишены газа, наблюдаются перебои в электроснабжении из-за нагрузок на сеть. ВС Азербайджана все эти дни препятствовали восстановлению газоснабжения. Из-за холодов, в школах приостановлены учебные процессы, также не работают детсады.

Как ранее сообщало АрмИнфо, азербайджанская сторона 16 марта приступила к ремонту поврежденного газопровода. Однако, подача газа пока не восстановлена.