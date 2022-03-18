Пятница, 18 Марта 2022 16:11

АрмИнфо.Министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев рассказал, что вопрос строительства дороги в Грузию правительством ЧР прорабатывается давно, как одно из важных направлений социально-экономического развития Чеченской Республики.

Этот вопрос, по словам министра, также неоднократно поднимался Главой ЧР Pамзаном Кадыровым. "Правительство Чеченской Республики направляло в адрес федеральных органов обращения с указанным вопросом. К сожалению, конкретных решений на сегодняшний день нет. Мы надеемся, что в ближайшее время будет принято положительное решение, и мы увидим начало строительства", - пояснил Рустам Шаптукаев в беседе с ИА "Чечня Сегодня".

Министр выразил уверенность в том, что строительство дороги позволит развить торгово- экономические отношения России и Грузии, а также укрепить международные отношения между странами. Дорога может быть включена в международный транспортный коридор (МТК) Север-Юг или использована в качестве альтернативы Военно-Грузинской дороги, что будет способствовать бесперебойности грузоперевозок в направлении Грузии и Армении.

"Это намного снизило бы транспортные издержки при поставке товаров из России в Грузию, Турцию, Иран, Армению и другие страны. Также, как известно, в ЧР реализуется проект в рамках ОЭЗ "Ведучи". Это, безусловно, привело бы к увеличению турпотока и развитию туризма в горном районе нашей республики", - уверен министр. Рустам Шаптукаев добавил, что действующая Военно-Грузинская дорога сильно перегружена. Есть сложности, связанные с климатическими природными особенностями маршрута. В связи с этим, существует необходимость увеличения пропускной способности имеющейся сети автомобильных дорог и пунктов пропуска путем создания новых маршрутов с относительно низкими капиталовложениями. Поэтому наиболее перспективным маршрутом является уже существующая автомобильная дорога "Итум- Кали-Шатили" из ЧР в Грузию через Аргунское ущелье.

"Строительство этой дороги - реальная цель и задача, которая ставится перед нами. Мы просим принять соответствующие решение на федеральном уровне", - заключил министр.

Отметим, что Военно-Грузинская дорога представляет собой один из основных транспортных маршрутов, связывающих с Россией не только Грузию, но и Армению, блокированную с востока Азербайджаном, а с Запада Турцией из-за неразрешённого по сей день карабахского конфликта. Другой выход во внешний мир для Армении возможен только через грузинские черноморские порты Поти и Батуми, или через Иран