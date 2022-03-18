Пятница, 18 Марта 2022 12:45

АрмИнфо. Министр обороны РА Сурен Папикян посетил с рабочим визитом Сюникскую область.

Как сообщает пресс-служба МО РА, в ходе встречи с офицерами одной из воинских частей министр коснулся инцидентов, зарегистрированных в воинских частях армейского корпуса в последние дни.

Сурен Папикян подчеркнул, что произошедшее является следствием ненадлежащей дисциплины и морально-психологического уровня отдельных военнослужащих в некоторых подразделениях. Заслушав доклады офицеров, ответственных за инциденты, глава Минобороны дал указание командиру воинской части предпринять необходимые меры для исключения таких случаев в будущем.

В ходе рабочего визита Сурен Папикян посетил также приграничный район, прилегающий к общине Неркин Ханд, где командир воинского объединения, генерал-майор Артак Будагян представил текущую ситуацию на данном участке.

Министр обороны также посетил строительную площадку реконструируемой воинской части, на месте ознакомился с ходом строительства.

Отметим, что 15 марта в армянских СМИ была распространена информация о том, что противник вновь продвинулся вглубь суверенной территории РА. Армянские ресурсы со ссылкой на главу администрации села Неркин Ханд Хачатура Багдасаряна и жителей села сообщили, что у их села в период с 3 по 5 марта вооруженные силы Азербайджана примерно на километр продвинулись вперед и установили палатки. Отмечалось, что с позиции азербайджанской стороны просматриваются сельское кладбище, а также источники питьевой воды, пастбища Неркин Ханда находятся на этом участке, жители опасаются заниматься там сельскохозяйственными работами. Также указывалось, что в МО РА знакомы с ситуацией и также установили пост на этом участке.

В Минобороны назвали данное сообщение дезинформацией, заверив, что это позиции азербайджанской стороны. Согласно армянскому оборонному ведомству, эти позиции не оборудованы для зимнего периода, и ВС Азербайджана вернулись туда в связи с приходом весны.