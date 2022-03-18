Пятница, 18 Марта 2022 12:23

АрмИнфо.18 марта т.г. состоялось внеочередное заседание Правительства РК по оперативной реализации поручений Главы государства, озвученных им в Послании народу.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов акцентировал внимание на том, что представленные Президентом политические реформы являются новым историческим периодом в укреплении государственного строительства и ярким примером реализации концепции «Слышащего государства».

В ходе внеочередного заседания о текущей и оперативной ситуации в стране и отраслях отчитались главы государственных министерств и ведомств. Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев доложил, что ведомством, совместно с регионами начата перепроверка готовности сельскохозяйственной техники, запасов семян и удобрений. По его словам, готовность техники к весенне-полевым работам составляет 95%, но к началу проведения будет доведена до 100%. Как сообщил министр, уже начата отгрузка в регионы удешевленного дизельного топлива, в целом на проведение весенне-полевых работ выделено 400 тыс. тонн, что больше на 20 тыс. тонн, чем в 2021 году, по цене на 12-15% ниже рыночной. Засыпано 2,3 млн тонн семян или 100% от плана.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, в свою очередь, уточнил, что совместно с акиматами регионов предприняты все необходимые меры для обеспечения фермеров водой для весенне-полевой кампании. По данным министра, ситуация с накоплением воды на Токтогулском водохранилище постепенно нормализуется, и с Кыргызстаном достигнута договоренность по получению дополнительных объемов воды в пик вегетации.

Первый вице-министр торговли и интеграции Е. Баттаков сообщил, что в стране имеется 1,3 млн тонн запасов продовольственных товаров, что является «достаточным для обеспечения потребности населения»: «С учетом стабфондов общий объем финансирования для закупа социально значимых продовольственных товаров будет доведен до 140 млрд тг», — уточнил вице-министр. Министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что «В соответствии с поручением Главы государства Счетный комитет будет преобразован в Высшую аудиторскую палату». Он также сказал, что в целях упрощения закупок предусмотрена норма по приобретению товаров, работ и услуг до 3000-кратного размера МРП способом из одного источника путем прямого заключения договора о госзакупках. В своем выступлении министр национальной экономики РК Алибек Куантыров вкратце рассказал, что ведомством будет проводится работа по трем основным направлениям: совершенствование административно-территориального устройства страны; децентрализация местного самоуправления; первоочередные антикризисные меры.

По словам А. Куантырова, Министерством в 2021 году начата разработка проектов Закона «О местном самоуправлении в РК» и сопутствующих НПА. Проекты законов предусматривают нормы по разграничению полномочий органов местного гоcуправления и местного самоуправления, расширения имущественных прав органов МСУ и упрощения процедур проведения госзакупок на уровне МСУ.

«В целях расширения полномочий маслихатов, функции по распределению средств БНУ будут закреплены за ними», — уточнил он. Министр информации и общественного развития Аскар Умаров доложил, что во исполнение поручений Президента работа ведомства будет направлена на развитие конкурентной среды для СМИ, которые будут осуществлять гражданский контроль. По словам А. Умарова, с учетом запросов общества и интересов государства будет пересмотрен новый закон о СМИ: «Процесс будет осуществляться на основе широкого общественного и экспертного обсуждения, — сказал министр. — Таким образом, будут учтены все актуальные вопросы, вызывающие интерес у журналистского сообщества к действующему законодательству». Министр информации РК также добавил, что его ведомством, с учетом требований времени, в рамках реализации концепции «Слышащего государства», будут разработаны новые подходы по государственной информационной работе. Заслушав доклады, Премьер-министр РК поручил Министерству национальной экономики совместно с Национальным Банком и ответственными государственными органами внести Антикризисный план в Правительство до 25 марта 2022 года.

«Главой государства поручено оперативно реализовать пакет антикризисных мер, — заявил А. Смаилов. — Антикризисные меры направлены на поддержку экономики, усиление контроля над инфляцией, стабилизацию на валютном рынке, создание новых рабочих мест, а также на развитие предпринимательства». Также уполномоченным государственным органам было поручено безотлагательно приступить к разработке и обсуждению всех законопроектов, необходимых для обеспечения предложенных Главой государства реформ.

«Глава государства поставил перед нами масштабные задачи по прогрессивному развитию нашего государства, повышению устойчивости и конкурентоспособности экономики, улучшению качества жизни и благосостояния народа, — заявил Премьер-Министр РК. — Сейчас не время расслабляться. Именно мы ответственны за эффективность реализации обозначенных Главой государства реформ. Мы должны оправдать доверие общества».