Arminfo.info




 Пятница, 18 Марта 2022 12:04
Марианна Мкртчян

США призывают Армению и Азербайджан активизировать дипломатические усилия для достижения всеобъемлющего решения всех проблем

США призывают Армению и Азербайджан активизировать дипломатические усилия для достижения всеобъемлющего решения всех проблем

АрмИнфо. США, являющиеся страной- сопредседателем Минской группы ОБСЕ, призывают Армению и Азербайджан активизировать дипломатические усилия для достижения всеобъемлющего решения всех проблем.

Вашингтон готов содействовать Еревану и Баку в этом вопросе. Так в посольстве США ответили на вопрос Радио Азатутюн о том, какова позиция США в связи с предложением организовать переговоры по подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном в формате Минской группы ОБСЕ, имеющей мандат на урегулирование карабахского конфликта.

Официальный Ереван четыре дня назад обратился по этому вопросу к сопредседателям Минской группы. Планируется ли в ближайшее время визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион? На этот вопрос в посольстве США в Армении ответили, что ничего нового сообщить не могут.

На вопрос, может ли конфликт повлиять на сотрудничество США, Франции и России в Минской группе, в посольстве США напомнили о призыве госсекретаря Блинкена к лидерам Армении и Азербайджана проявлять сдержанность и активизировать дипломатические усилия для всеобъемлющего решения проблем.

Отметим, что 14 марта МИД Армении выступил с заявлением, в котором в частности, заявил, что  "Ереван  откликнулся на предложения, переданные со стороны Баку, и обратился к сопредседательству Минской группы ОБСЕ для организации переговоров о заключении мирного договора между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского Заключительного акта.

После этого заявления армянского внешнеполитического ведомства, МИД Азербайджана опубликовал предложения из 5 пунктов, направленные Еревану. Речь, в частности идет о следующих предложениях: "Взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, нерушимости государственных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение государствами отсутствия территориальных претензий друг к другу и принятие ими на себя юридического обязательства не предъявлять такие претензии в будущем; воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в международных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН; делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений; открытие транспортной связи и коммуникаций, налаживание других соответствующих коммуникаций и сотрудничества в других сферах, представляющих взаимный интерес".

Оппозиция раскритиковала данные действия МИД Армении, напомнив, что МГ ОБСЕ не имеет мандата для ведения переговоров по нормализации армяно-азербайджанских двусторонних отношений.  


Лента новостей
Чечня предлагает альтернативу Военно-Грузинской дорогеЧечня предлагает альтернативу Военно-Грузинской дороге
Сурен Папикян посетил с рабочим визитом Сюникскую область АрменииСурен Папикян посетил с рабочим визитом Сюникскую область Армении
США призывают Армению и Азербайджан активизировать дипломатические усилия для достижения всеобъемлющего решения всех проблемСША призывают Армению и Азербайджан активизировать дипломатические усилия для достижения всеобъемлющего решения всех проблем
Эксперт: Обращение Еревана к МГ ОБСЕ вызывает ряд вопросовЭксперт: Обращение Еревана к МГ ОБСЕ вызывает ряд вопросов
В концертном зале и. Арно Бабаджаняна состоится армяно-индийский гала-концерт В концертном зале и. Арно Бабаджаняна состоится армяно-индийский гала-концерт "Расаманджари"
Открыт прием заявок на стипендиальную программу Стефана БанахаОткрыт прием заявок на стипендиальную программу Стефана Банаха
Арман Татоян: На данный момент имеет место 4 вторжения азербайджанских ВС на территорию Республики АрменияАрман Татоян: На данный момент имеет место 4 вторжения азербайджанских ВС на территорию Республики Армения
Главы МИД Франции и Азербайджана обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликтаГлавы МИД Франции и Азербайджана обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
СК Армении представил подробности гибели военнослужащего-срочникаСК Армении представил подробности гибели военнослужащего-срочника
Армения и Россия подтвердили общность подходов к проблематике биологической безопасностиАрмения и Россия подтвердили общность подходов к проблематике биологической безопасности
Глава МИД Армении обсудил вопросы региональной безопасности с первым заместителем Генсека НАТОГлава МИД Армении обсудил вопросы региональной безопасности с первым заместителем Генсека НАТО
Путин информировал Эрдогана о ходе переговоров российских и украинских представителейПутин информировал Эрдогана о ходе переговоров российских и украинских представителей
Дипломат: Армения приняла разумное решениеДипломат: Армения приняла разумное решение
Аналитик: Москва не настолько слаба, чтобы дарить Баку и Анкаре свой приз по итогам 44-х дневной операцииАналитик: Москва не настолько слаба, чтобы дарить Баку и Анкаре свой приз по итогам 44-х дневной операции
Информация о минировании самолета рейса Москва - Ереван не подтвердиласьИнформация о минировании самолета рейса Москва - Ереван не подтвердилась
Россия не против предоставить Анкаре статус гаранта безопасности для Киева.Россия не против предоставить Анкаре статус гаранта безопасности для Киева.
Вардан Осканян: Ни одно национальное правительство Армении не может удовлетворить требование территориальной целостности АзербайджанаВардан Осканян: Ни одно национальное правительство Армении не может удовлетворить требование территориальной целостности Азербайджана
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Молодежное крыло АРФД и РПА требуют у МИД представить отчет о переговорном процессеМолодежное крыло АРФД и РПА требуют у МИД представить отчет о переговорном процессе
"Армения" и "Честь имею" инициируют в парламенте срочное обсуждение по гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе
Автономов: За последние три недели армянскую границу пересекли около 4000 граждан УкраиныАвтономов: За последние три недели армянскую границу пересекли около 4000 граждан Украины
Клаар: Армения и Азербайджан должны работать над всеобъемлющим урегулированиемКлаар: Армения и Азербайджан должны работать над всеобъемлющим урегулированием
Спецпредставитель ЕС считает знаковым и символичным шагом встречу глав МИД Армении и ТурцииСпецпредставитель ЕС считает знаковым и символичным шагом встречу глав МИД Армении и Турции
Захарова: Москва приветствует готовность Еревана и Баку приступить к подготовке мирного договораЗахарова: Москва приветствует готовность Еревана и Баку приступить к подготовке мирного договора
Захарова: В Москве знают о тяжелей гуманитарной ситуации, сложившейся в результате аварии на газопроводе в АрцахеЗахарова: В Москве знают о тяжелей гуманитарной ситуации, сложившейся в результате аварии на газопроводе в Арцахе
Тойво Клаар: В ЕС уважают особую позицию Армении по ситуации вокруг УкраиныТойво Клаар: В ЕС уважают особую позицию Армении по ситуации вокруг Украины
Семьи граждан, погибших и пропавших без вести в результате войны в Арцахе могут подать заявления на получение материальной помощи до 15 апреляСемьи граждан, погибших и пропавших без вести в результате войны в Арцахе могут подать заявления на получение материальной помощи до 15 апреля
Минобороны Армении сообщает о смерти второго военнослужащего за суткиМинобороны Армении сообщает о смерти второго военнослужащего за сутки
Пашинян обещает вернуться к строгим ковид-ограничениям, если процесс вакцинации не будет организован должном образомПашинян обещает вернуться к строгим ковид-ограничениям, если процесс вакцинации не будет организован должном образом
Зампред РПА обвинил власти Армении во лжи по вопросу признания территориальной целостности АзербайджанаЗампред РПА обвинил власти Армении во лжи по вопросу признания территориальной целостности Азербайджана
Армения придает важное значение дальнейшему расширению и развитию сотрудничества с Ирландией - ПашинянАрмения придает важное значение дальнейшему расширению и развитию сотрудничества с Ирландией - Пашинян
ВТБ (Армения) профинансировал компанию ООО «Мак Фиш»ВТБ (Армения) профинансировал компанию ООО «Мак Фиш»
Состоялась презентация книги Президента Туркменистана на армянском языкеСостоялась презентация книги Президента Туркменистана на армянском языке
За сутки в Армении подтвердилось 47 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 140 человекЗа сутки в Армении подтвердилось 47 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 140 человек
Минобороны Армении опровергает сообщения о гибели одного и ранении другого военнослужащего ВС РА в результате действий противникаМинобороны Армении опровергает сообщения о гибели одного и ранении другого военнослужащего ВС РА в результате действий противника
Европарламентарий выразила обеспокоенность судьбой народа Нагорного КарабахаЕвропарламентарий выразила обеспокоенность судьбой народа Нагорного Карабаха
Глава МИД Армении призвал Гендиректора ЮНЕСКО направить оценочную миссию в зону карабахского конфликтаГлава МИД Армении призвал Гендиректора ЮНЕСКО направить оценочную миссию в зону карабахского конфликта
Глава МИД Армении рассказал представителям МОФ о действиях Азербайджана, направленных на создание гумкризиса в Нагорном КарабахеГлава МИД Армении рассказал представителям МОФ о действиях Азербайджана, направленных на создание гумкризиса в Нагорном Карабахе
Вице-премьер Армении прибыл в Россию с рабочим визитом Вице-премьер Армении прибыл в Россию с рабочим визитом
Минобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего-срочника на юго-востоке страныМинобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего-срочника на юго-востоке страны
Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна и Владимира ПутинаСостоялся телефонный разговор Никола Пашиняна и Владимира Путина
В Армении разоблачена международная сетевая организация наркоторговцевВ Армении разоблачена международная сетевая организация наркоторговцев
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Лавров: Россия всегда будет готова видеть грузинских коллег на заседании консультативного механизма Лавров: Россия всегда будет готова видеть грузинских коллег на заседании консультативного механизма "3+3"
Лавров: Россия приветствует курс на нормализацию двусторонних связей между Арменией и ТурциейЛавров: Россия приветствует курс на нормализацию двусторонних связей между Арменией и Турцией
Лавров отметил давление США на ряд стран из-за связей с РоссиейЛавров отметил давление США на ряд стран из-за связей с Россией
Власти Грузии непоколебимы: Тбилиси не намерен присоединяться к санкциям против РоссииВласти Грузии непоколебимы: Тбилиси не намерен присоединяться к санкциям против России
«Flight»: переводы со скоростью света через все мессенджеры«Flight»: переводы со скоростью света через все мессенджеры
Коалиция за инклюзивные правовые реформы выступила с заявлением в связи с гуманитарной ситуацией в АрцахеКоалиция за инклюзивные правовые реформы выступила с заявлением в связи с гуманитарной ситуацией в Арцахе
Инфоштаб Арцаха: Азербайджанская сторона приступила к ремонту поврежденного газопроводаИнфоштаб Арцаха: Азербайджанская сторона приступила к ремонту поврежденного газопровода
Прогноз: Визитом премьера во Францию внешнеполитическая активность Армении не ограничитсяПрогноз: Визитом премьера во Францию внешнеполитическая активность Армении не ограничится
Политик: Построение суверенного государства армянским народом возможно даже в условиях геополитических потрясенийПолитик: Построение суверенного государства армянским народом возможно даже в условиях геополитических потрясений
Армянские НПО передали ООН доклад об использовании Азербайджаном и Турцией наемников против Нагорного КарабахаАрмянские НПО передали ООН доклад об использовании Азербайджаном и Турцией наемников против Нагорного Карабаха
Наполненность водохранилищ Армении вызывает беспокойство - МинтерруправленияНаполненность водохранилищ Армении вызывает беспокойство - Минтерруправления
Молодежное крыло АРФД и РПА проведут акцию протеста перед МИД АрменииМолодежное крыло АРФД и РПА проведут акцию протеста перед МИД Армении
Посол: Франция готова сделать все возможное для достижения прочного мира между Арменией и АзербайджаномПосол: Франция готова сделать все возможное для достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном
Токаев предложил уйти от «суперпрезидентской» формы правления Токаев предложил уйти от «суперпрезидентской» формы правления
Мирзоян примет участие в 40-й Министерской конференции ФранкофонииМирзоян примет участие в 40-й Министерской конференции Франкофонии
В Азербайджане сообщают о задержании лица, обвиняемого в шпионаже в пользу АрменииВ Азербайджане сообщают о задержании лица, обвиняемого в шпионаже в пользу Армении
Число активных случаев коронавируса в Армении за неделю сократилось на 25,5%Число активных случаев коронавируса в Армении за неделю сократилось на 25,5%
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Обращение Еревана к МГ ОБСЕ вызывает ряд вопросовЭксперт: Обращение Еревана к МГ ОБСЕ вызывает ряд вопросов
Дипломат: Армения приняла разумное решениеДипломат: Армения приняла разумное решение
Аналитик: Москва не настолько слаба, чтобы дарить Баку и Анкаре свой приз по итогам 44-х дневной операцииАналитик: Москва не настолько слаба, чтобы дарить Баку и Анкаре свой приз по итогам 44-х дневной операции
Прогноз: Визитом премьера во Францию внешнеполитическая активность Армении не ограничитсяПрогноз: Визитом премьера во Францию внешнеполитическая активность Армении не ограничится
Политик: Построение суверенного государства армянским народом возможно даже в условиях геополитических потрясенийПолитик: Построение суверенного государства армянским народом возможно даже в условиях геополитических потрясений
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности