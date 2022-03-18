Пятница, 18 Марта 2022 12:04

АрмИнфо. США, являющиеся страной- сопредседателем Минской группы ОБСЕ, призывают Армению и Азербайджан активизировать дипломатические усилия для достижения всеобъемлющего решения всех проблем.

Вашингтон готов содействовать Еревану и Баку в этом вопросе. Так в посольстве США ответили на вопрос Радио Азатутюн о том, какова позиция США в связи с предложением организовать переговоры по подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном в формате Минской группы ОБСЕ, имеющей мандат на урегулирование карабахского конфликта.

Официальный Ереван четыре дня назад обратился по этому вопросу к сопредседателям Минской группы. Планируется ли в ближайшее время визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион? На этот вопрос в посольстве США в Армении ответили, что ничего нового сообщить не могут.

На вопрос, может ли конфликт повлиять на сотрудничество США, Франции и России в Минской группе, в посольстве США напомнили о призыве госсекретаря Блинкена к лидерам Армении и Азербайджана проявлять сдержанность и активизировать дипломатические усилия для всеобъемлющего решения проблем.

Отметим, что 14 марта МИД Армении выступил с заявлением, в котором в частности, заявил, что "Ереван откликнулся на предложения, переданные со стороны Баку, и обратился к сопредседательству Минской группы ОБСЕ для организации переговоров о заключении мирного договора между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского Заключительного акта.

После этого заявления армянского внешнеполитического ведомства, МИД Азербайджана опубликовал предложения из 5 пунктов, направленные Еревану. Речь, в частности идет о следующих предложениях: "Взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, нерушимости государственных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение государствами отсутствия территориальных претензий друг к другу и принятие ими на себя юридического обязательства не предъявлять такие претензии в будущем; воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в международных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН; делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений; открытие транспортной связи и коммуникаций, налаживание других соответствующих коммуникаций и сотрудничества в других сферах, представляющих взаимный интерес".

Оппозиция раскритиковала данные действия МИД Армении, напомнив, что МГ ОБСЕ не имеет мандата для ведения переговоров по нормализации армяно-азербайджанских двусторонних отношений.