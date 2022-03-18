Пятница, 18 Марта 2022 12:02

АрмИнфо. В Ереване в концертном зале имени Арно Бабаджаняна состоится армяно-индийский гала-концерт "Расаманджари" (процветание).

Как сообщает пресс-служба концертного зала им. Бабаджаняна Госфилармонии Армении, концерт состоится 31 марта в 19:00. Символизирующий весну армяно-индийский гала- концерт станет реальностью по инициативе посольства Индии в Армении, общественной организации "Армяно-индийская дружба" и Индийского культурного центра в Армении.

В программе прозвучат армянские и индийские песни, с номерами выступят группа танца и песни "Шакти" Индийского культурного центра, ансамбли армянской национальной песни и танца "АКНЕР" и "Абрикосовое дерево" (Цирани цар). На концерте выступят также специальные гости.

Культурный вечер посвящен 75-летию независимости Индии (#AzadiKaAmritMahotsav), 30-летию установления дипломатических отношений между Индией и Арменией и 10-летию основания общественной организации армяно- индийской дружбы (#IAFInAction_10YearsTogether).