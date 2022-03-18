Пятница, 18 Марта 2022 10:20

АрмИнфо.Текущую ситуацию в регионе, в том числе вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений обсудили в ходе телефонного разговора главы МИД Франции и Азербайджана Жан-Ив Ле Дриан и Джейхун Байрамов.

Как сообщают бакинские СМИ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана, министры коснулись пяти основных принципов (по подписанию мирного договора с Арменией - ред.), представленных Азербайджаном. Французский министр выразил поддержку Парижа усилиям по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации вокруг Украины.

В ходе телефонного разговора министры обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

На сайте французского внешнеполитического ведомства на момент публикации информации, сообщений о телефонном разговоре не было.