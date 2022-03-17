Четверг, 17 Марта 2022 21:18

АрмИнфо. Следственный комитет Армении представил подробности гибели военнослужащего-срочника.

Как отметили в пресс-службе СК, по предварительным данным, 17 марта 2022 года в районе 10:30, рядовой срочной службы Эдуард Размикович Рустамян (2003 г.р.) получил смертельное огнестрельное ранение в область грудной клетки из закрепленного за ним автомата.

"По факту возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 360.1 УК РА, ведется предварительное следствие", - говорится в сообщении.

Сегодня ранее Минобороны Армении сообщило о смерти второго военнослужащего за сутки. Так, согласно МО Армении, 17 марта около 10:30 часов по местному времени на территории N-й воинской части Министерства обороны РА, расположенной на юге страны, было найдено тело военнослужащего срочной службы Эдуарда Размиковича Рустамяна (2003 г.р.) с огнестрельным ранением. Утром 17 марта оборонное ведомство Армении сообщило о смерти военнослужащего срочной службы на юго-востоке страны. Согласно ведомству, на боевой позиции вечером 16 марта было найдено тело военнослужащего-срочника с огнестрельным ранением в области челюсти.