Четверг, 17 Марта 2022 21:12

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 17 марта в Брюсселе встретился с первым заместителем Генерального секретаря НАТО Мирчей Джоана.

Согласно пресс-службе МИД РА, Арарат Мирзоян выразил удовлетворение существующим политическим диалогом с НАТО. В этом контексте в качестве важного инструмента сотрудничества была отмечена важность реализации Индивидуального плана действий партнерства.

Стороны коснулись участия армянских миротворческих подразделений в международных миротворческих миссиях и вклада Армении в укрепление международной безопасности и стабильности.

Были обсуждены вопросы, касающиеся региональной безопасности. Арарат Мирзоян представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе, ситуацию в Нагорном Карабахе, нарушения Азербайджаном режима прекращения огня, действия, направленные на создание гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, факты психологического давления на мирное население.

Арарат Мирзоян и Мирча Джоанэ обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией.

В тот же день министр иностранных дел РА выступил в Североатлантическом совете, где коснулся сотрудничества Армения-НАТО за последние 30 лет, последствий агрессии Азербайджана против Арцаха в 2020 году, гуманитарных вопросов, требующих безотлагательного решения, в частности, вопросов незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, доступа международных организаций в Нагорный Карабах, а также перспективы и возможности мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта без предварительных условий, а также ряд вопросов международной и региональной безопасности.