Четверг, 17 Марта 2022 21:04

АрмИнфо. Кремль сообщает о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Согласно информации, подробно рассмотрены вопросы двусторонней повестки дня. Дана позитивная оценка итогов недавних переговоров министров иностранных дел в Анталье и Москве. Выражен настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово- экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в энергетической сфере.

"Обсуждены различные аспекты развития ситуации вокруг проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин информировал также о ходе переговоров российских и украинских представителей.

В беседе особый акцент был сделан на гуманитарной составляющей. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за содействие в эвакуации с территории Украины турецких граждан, а также в безопасном выходе судов с турецкими грузами из российских портов в акватории Азовского моря.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Согласно информации Управления по связям Администрации президента Турции, которую приводит Анадолу, турецкий лидер отметил, что согласование ряда вопросов может потребовать проведения личной встречи президентов лидеров РФ и Украины, и в данной связи вновь озвучил приглашение в адрес Путина и Зеленского на встречу в Стамбул или Анкару.