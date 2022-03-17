Четверг, 17 Марта 2022 21:02

АрмИнфо. Обратившись к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с целью организации переговоров с Азербайджаном по заключению мирного договора, наше руководство приняло разумное решение. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД Республики Арцах, Чрезвычайный и Полномочный Посол РА Арман Меликян.

В ответ на опубликованные 14 марта предложения Азербайджана МИД Армении заявил, что отталкиваясь от Устава ООН, Международного пакта о политических и гражданских правах и Хельсинкского Заключительного акта, с целью организации переговоров между Арменией и Азербайджаном по заключению мирного договора Армения обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

"Понятно, что переговоры между Ереваном и Баку, проводимые посредством посредников, скорее всего, будут носить более сбалансированный характер. И уж точно такие переговоры никоим образом не будут способствовать формированию атмосферы ультиматумов и угрозы применения военной силы с целью разрешения предполагаемых противоречий", - подчеркнул он.

Еще одним фактором в пользу верности принятого Ереваном решения дипломат считает невозможность пренебрежения арцахским вопросом в двусторонних отношениях Армении и Азербайджана. По его прогнозам, рано или поздно вопрос статуса Арцаха также получит свое решение. И лишь в этом случае станет возможным формирование ситуации, в которой мир получит продолжительное и всеобъемлющее наполнение. Разумеется, под гарантии посредников МГ ОБСЕ.

Меж тем, в случае реализации турецкого переговорного сценария, в свете заявлений Анкары о необходимости организации переговоров между Баку и Ереваном без посредников, Азербайджан, согласно Меликяну, получил бы возможность прибегнуть к применению военной силы. В случае несогласия Армении на те, или иные пункты переговорной повестки. Особенно с учетом того, что Баку в данном процессе последние полтора года пытается выступать с позиции силы и ультиматумов.

Суть опубликованных 14 марта предложений Азербайджана Армении сводится к взаимному признанию суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга. А также взаимному подтверждению отсутствия территориальных претензий друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем. Третий пункт отмечает необходимость воздерживания от угроз безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН. Пункт 4 - делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений. Пятый пункт предусматривает открытие транспортных коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.