Четверг, 17 Марта 2022 21:01

АрмИнфо. Алиев отправил свой проект "мирного договора" в Ереван после неудачной попытки всучить его армянской делегации в Анталье, при посредничестве Чавушоглу - Эрдоган. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.

"Напомню, что уже на церемонии закрытия форума в Анталье Чавушоглу заявил о недопустимости участия третьей стороны в ожидаемых переговорах Еревана и Баку. Тем самым сделав очередную попытку нивелировать фактор Минской группы ОБСЕ. С целью оставить ослабевшую после 44-х дневной агрессии Армению за столом переговоров наедине с Азербайджаном. И вынудить Ереван принять алиевские 5 пунктов и, соответственно, признать свою капитуляцию. Попытка не получилась - Ереван обратился к МГ ОБСЕ, ясно дав понять, что не признает ни 5 пунктов, ни призывы Анкары", - заметил он.

В ответ на опубликованные 14 марта предложения Азербайджана МИД Армении заявил, что отталкиваясь от Устава ООН, Международного пакта о политических и гражданских правах и Хельсинкского Заключительного акта, с целью организации переговоров между Арменией и Азербайджаном по заключению мирного договора Армения обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

Комментируя ожидаемую реакцию РФ на данный шаг Армении, аналитик подчеркнул все еще сохраняющуюся заинтересованность Москвы в существовании Минской группы ОБСЕ. В этом свете, отказ Еревана на предложения Баку и Анкары, на его взгляд, соответствует интересам Москвы. Последняя выступит за задействование минского формата в переговорах Армения - Азербайджан с целью также не остаться наедине с турками и азербайджанцами.

"Считаю важным подчеркнуть, что нам всегда необходимо помнить, что красной линией для Москвы в вопросе вовлечения МГ ОБСЕ в урегулирование является обвал, начерченной ею по итогам 44-х дневной войны, региональной архитектуры безопасности. Помнить, что при первых же его признаках РФ немедленно задействует против МГ ОБСЕ Баку и Анкару. Комментировать же целесообразность претворения в жизнь Ереваном, предлагаемых Баку пунктов "мирной повестки" считаю вообще излишним", - подчеркнул он.

Комментируя развязанный в последние недели Азербайджаном террор в отношении населения Арцаха, аналитик подчеркнул, что мишенью газово-минометных действий Баку являются даже не столько арцахцы, сколько РФ и ее миротворцы. А их причиной является молчаливая поддержка Москвы принятому в Степанакерте закону "Об оккупированных территориях", акциям поддержки признанию независимости Донбасса. И конечно, данная не так давно Москвой Арцаху характеристика признанного государства.

"Алиев все это видит, и пытается надавить на РФ своими агрессивными действиями в Арцахе, используя высокую степень ее вовлеченности в события в Украине и вокруг Украины. Отсюда появление в обращении капитуляционного ультиматума Армении в составе 5 пунктов. Где и как закончится это противостояние Москвы и Баку прогнозировать пока что преждевременно и сложно. Однако, то, что Москва сейчас явно не настолько слаба, чтобы дарить Баку и Анкаре собственный приз по итогам 44-х дневной операции, полагаю, является фактом", - подытожил аналитик.